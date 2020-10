No Facebook, Damares Alves reage à declaração de Fábio Porchat sobre filhos

A ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) reagiu, no Facebook, à entrevista do ator e humorista Fábio Porchat ao GLOBO, na qual ele disse não ter o desejo de ser pai.

“Tenho procurado não rebater, criticar ou protestar nas redes sociais e só usar meu tempo on-line para mostrar meu trabalho e ações em defesa das crianças e das famílias. (…) Antes de escrever procurei conhecer mais o humorista pois eu não o acompanho e vi apenas um trabalho dele como ator. Descobri na internet que ele é crítico do Bolsonaro e o considera um nazista e a mim por tabela. Sabendo disso eu deveria ter recuado neste comentário para evitar que pensem que estou provocando o ator por questões políticas, mas resolvi assumir o risco e prosseguir. Começo chamando atenção do Porchat para o fato de que ele se esquivou, filho não é inferno e sim bênção!”, escreveu a ministra.

Na entrevista, publicada na última sexta-feira, Porchat afirmou que “é um inferno ter filhos”, e que tem medo de uma criança atrapalhar seu casamento. No domingo, Damares usou o Facebook para contestar o humorista.

Em sua postagem, ela pede que ele reflita sobre “a gravidade” de sua frase. “Em um país que temos tantos assassinatos de crianças e adolescentes, em um país que crianças são vítimas das mais terríveis formas de violência, na grande maioria praticada por pais e familiares, um ator tão popular declarar que ‘filho é um inferno e que atrapalha’ pode contribuir para mais ódio contra as crianças e incitar os pais covardes e doentes a acreditarem que de fato filho é uma maldição e um peso”, escreveu a ministra.

Em outro trecho, Damares diz que o humorista ainda tem a oportunidade de vir a público pedir desculpas e dizer “tão somente que não quer ter filhos pois quer focar na carreira e que ele e sua esposa querem viver sozinhos o amor que os unem, sem falar algo tão terrível contra filhos”.

A ministra finaliza dizendo que está disposta a conversar com Porchat sobre o tema “pessoalmente, de coração aberto e com todo respeito”, apesar de o ator “não gostar da nossa forma de dirigir o país e da forma como cuidamos do nosso povo”. E pediu para que, nos comentários, seus seguidores não falassem do ator, mas apenas escrevessem mensagens de amor aos filhos.

Damares é uma das expoentes da chamada ala ideológica do governo. Sua publicação no Facebook teve 22 mil reações e mais de 10 mil compartilhamentos.

Procurado pelo Globo, Porchat disse ter medo de ter filho, porque nunca se sabe que caminhos ele vai trilhar:

— Imagina se ele virar um deputado ou senador metido com rachadinha, milícia. Olha que desgosto prum pai… [Foto de capa: Marcos Corrêa/PR]

