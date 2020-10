Nomeação recente de diretor que estaria em campanha para Bocalom levanta comentários

Troca de farpas

Um ano eleitoral extremamente atípico. As trocas de farpas não ocorrem entre cabos eleitorais ou ativistas dos sete candidatos a prefeito, mas, estranhamente, entre assessores e ex-cargos comissionados do Palácio Rio Branco.

Conteúdo

O conteúdo que a coluna teve acesso é impróprio para publicação. O que impressiona é o nível da conversa sobre cargos. Como a coisa chegou a esse ponto. Debate chulo, de baixo nível sobre uma função tão importante para o estado. É preciso dar um basta nessa situação.

Alerta

Falando em campanha, o juiz eleitoral, Giordani Dourado alerta para a contratação de pessoas com objetivo de ficar postando nas redes sociais. Segundo o especialista, isso configura crime. Ainda de acordo Dourado, casos suspeitos já foram encaminhados para investigação pela Polícia Federal.

Debate

Embora não tenha acontecido durante a Frente Popular do Acre, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) acerta quando pede debate sobre o orçamento 2021. Apresentado com déficit pela Secretaria de Planejamento, os números merecem atenção do parlamento e da sociedade.

Fora de moda

Aliás, Raimundo Angelim foi o último gestor a falar sobre orçamento participativo. Diga-se de passagem, um modelo implantado por Flaviano Melo na época de ouro dos movimentos comunitários.

Pleno confirma

O Pleno do Tribunal de Justiça do Acre confirmou a eleição de Valdirene Cordeiro para presidência do Tribunal de Justiça do Estado. A eleição também chancelou os nomes do desembargador Roberto Barros como vice e do desembargador Raimundo Sabo como corregedor.

Troca dialogada

Diferente das especulações, a troca do marqueteiro Wilson Rodrigues da campanha de Socorro Neri foi dialogada entre ela e o governador Gladson Cameli. O guru que deu vitória histórica a Cameli em 2018, não poderia estar presente em toda campanha em Rio Branco.

Pegando corda

O deputado estadual Luiz Gonzaga, ao cobrar do estado a contratação de PMs do cadastro de reserva, cai na mesmice dos que cutucam o Palácio Rio Branco com a velha política feijão com arroz. Gonzaga, como primeiro secretário da Assembleia Legislativa, sabe que não há margem financeira e muito menos percentual para tal chamamento.

Seguindo o patrão

Das duas uma: ou Gonzaga resolveu sair do armário ou segue as ordens do chefe ao trazer à tona tal tema. Outro erro do deputado é entrar em uma seara que não lhe pertence, visto que, quem foi eleito pela caserna foi o colega de partido, deputado Cadimiel Bonfim.

Modelo

O secretário Mauro Sérgio está em Brasília apresentando ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação os novos modelos de escolas indígenas. A agenda foi com o presidente do FNDE, Marcelo Ponte.

O velho Mobral

Ao ser questionado pelo ministro da educação sobre qual projeto alfabetizava, Cameli no seu estilo acreanês respondeu: “ministro, lá no Acre era chamado de Mobral”, disse. O governador cumpre agenda no Ministério da Educação nesta quarta-feira (14).

Anuncio

De Brasílila, Cameli anunciou o pagamento de valorização dos servidores da Educação e também dos benefícios garantidos aos militares do Estado do Acre. Tudo no seu tempo e na sua hora.

Na TV

A candidata Socorro Neri foi muito elogiada quando apresentou em entrevista à Rede Record projetos voltados para a educação. O município de Rio Branco é o primeiro no ranking do Ideb com percentuais acima da média nacional.

Conselheiros

A prefeitura de Rio Branco deu posse aos novos conselheiros do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O órgão é fundamental para as diretrizes do setor em todo o município de Rio Branco. Esse é mais um setor tratado com muito carinho pela prefeita Socorro Neri.

Aumento

O Conselho Popular que trata da energia se reúne nesta quinta-feira (15) para tratar de mais um reajuste, dessa vez, por conta dos impactos econômicos da Covid-19. O percentual pode chegar a 4,5%. Onde vamos parar com tantos aumentos?

Cadê os resultados

Nos bastidores de uma secretaria de estado, o que se comenta é sobre a nomeação recente de um diretor que nunca apareceu no local de trabalho e que se dedica em fazer campanha para Tião Bocalom. O histórico de parceria entre ambos é antigo, por esse motivo, o chefe, saiu do confortável escritório no Palácio para esse setor. Trabalhar que é bom…

