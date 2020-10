Oi quer desligar até 2 mil funcionários por meio de demissões voluntárias

A Oi informou nesta sexta-feira (9) ao mercado que está lançando um “Programa de Incentivo à Saída”, que prevê o desligamento de 15% de seu quadro de funcionários, o que equivale a até dois mil funcionários. Segundo a tele carioca, quem aderir ao programa de demissão voluntária terá direito a uma parcela indenizatória em função do tempo de empresa e extensão de benefícios como plano de saúde, odontológico e seguro de vida.

De acordo com o comunicado, o objetivo do programa é buscar a sustentabilidade do negócio, acelerar o investimento na infraestrutura de fibra óptica e obter ganhos com automação de processos, digitalização e evolução tecnológica.

PUBLICIDADE

Em recuperação judicial desde 2016, a Oi recentemente aprovou seu plano de reestruturação junto aos credores, apesar das críticas dos bancos em razão do desconto no valor dos débitos.

Uma das estratégias da companhia para equacionar os negócios é se desfazer de ativos como a operação de telefonia móvel. No momento, ela negocia em caráter de exclusividade a venda para as rivais Claro, TIM e Vivo. A expectativa é levantar R$ 16,5 bilhões com essa operação. A Oi conta com uma carteira de quase 40 milhões de linhas celulares.

A expectativa é que a operação seja concluída até o fim de 2021, com a aprovação dos órgãos reguladores. Para evitar restrições ao negócio em razão do risco de concentração de mercado, a área de telefonia celular deve ser fatiada entre as rivais.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários