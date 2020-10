Palmeiras negocia volante Bruno Henrique com time na Arábia

Al-Ittihad, da Arábia Saudita, anunciou nesta segunda-feira a contratação do volante Bruno Henrique. O atleta, de 30 anos, deixa o Palmeiras em uma transação que renderá R$ 27 milhões aos cofres do clube e vinha sendo dada como certa nos últimos dias, tanto que ele ficou fora da lista de relacionados para o clássico com o São Paulo, no último sábado.

“Foram dois títulos, 175 jogos e 28 gols com a nossa camisa. Capitão e fundamental na campanha do deca. Obrigado por tudo e sucesso no decorrer de sua carreira, Bruno Henrique!”, publicou o Palmeiras em seu perfil no Twitter.

PUBLICIDADE

Essa será a segunda experiência de Bruno Henrique fora do Brasil. Em 2016, após conquistar o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, o atleta deixou o futebol brasileiro pela primeira vez, se transferindo para o Palermo, da Itália.

No ano seguinte, o jogador saiu do futebol italiano e voltou ao Brasil, dessa vez para vestir a camisa do Palmeiras, maior rival de seu ex-clube. Na equipe alviverde, Bruno Henrique foi campeão brasileiro em 2018, sendo o capitão do time, e paulista em 2020. Nesta temporada, o jogador não vinha sendo muito aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo desde a retomada das competições.

Bruno Henrique marcou 28 gols em 175 partidas pelo Palmeiras. O jogador, porém, enfrentou problemas com a torcida, chegando a ser cobrado na rua. Em um outro incidente, sua esposa foi agredida em uma partida.

O jogador será mais um brasileiro na equipe saudita, se juntando ao técnico Fábio Carille, com quem trabalhou quando esteve no Corinthians. Ele também terá a companhia de Marcelo Grohe, Romarinho e Bruno Uvini. E o clube buscou a sua contratação após fracassar na tentativa de tirar Edenílson do Internacional. Além de Palmeiras e Corinthians, Bruno Henrique já vestiu as camisas de Portuguesa, Londrina e Iraty.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários