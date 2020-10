Pesquisa confirma crescimento de Roberto Duarte nas intenções de votos para a prefeitura

A exatamente 23 dias para a eleição que escolherá o novo prefeito e vereadores de Rio Branco, a TV Gazeta/Rede Record divulgou, nesta sexta-feira, 23, pesquisa do Instituto Real Time Big Data que reafirma o contínuo crescimento de Roberto Duarte entre a população de Rio Branco. Se as eleições fossem realizadas hoje, o candidato emedebista teria 17% das intenções de votos.

Em pesquisa realizada, em junho deste ano, pelo Instituto Haveroth, o candidato emedebista apareceu com 7,9% das intenções de votos. Em julho, foi a vez de o Correio Continental destacar Roberto Duarte com 12,44%. Nos números divulgados pela Delta e Big Data, nesta semana, em dois dias, Roberto Duarte aumentou mais de 2%, saltando de 14,83% para 17%, respectivamente.

“A cada dia a nossa campanha ganha mais força. Eu e a nossa militância estamos nas ruas. Seguimos ouvindo as pessoas, conversando “olho no olho” e apresentando as nossas propostas. O momento da mudança é agora e os rio-branquenses cansaram de tanto descaso. É possível fazer mais e melhor por Rio Branco”, destacou Roberto Duarte.

