Petista Jonas Lima diz que ainda está aprendendo a ser deputado de oposição

"Não é fácil estar só", desabafou, ao ser solicitado por produtores a cobrar ações do governo

O deputado estadual Jonas Lima (PT) disse, em sessão nesta quarta-feira (14), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que ainda está aprendendo a ser oposição. A declaração foi dada ao comentar sobre uma viagem para a comunidade Buriti, às margens do Rio Azul, em Mâncio Lima, ocasião em que foi solicitado a cobrar do governo ações em prol da produção rural na região.

“Produtores perguntam o que verdadeiramente tem a Sepa [Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio] para ajudar o setor rural do nosso estado. Fiquei meio… Porque estou aprendendo a ser deputado de oposição, não é fácil você estar só”, disse o petista, que minutos antes elogiou o governador Gladson Cameli (sem partido) por obras na estrada entre Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima.

“[Os moradores] vieram falar do assunto da produção. Eles estão preocupados porque hoje, na distancia que eles estão de Mâncio Lima, precisam produzir 6 sacos de farinha para fazer uma viagem à cidade e retornar à comunidade, com o preço que está a farinha de R$ 85 a R$ 90”, disse.

Por fim, o deputado afirmou que o Acre caminha para o terceiro ano do atual governo e ainda “não viu nada para o setor rural, que é a chave para a gente ter uma cidade boa”.

