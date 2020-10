Polícia Federal prende traficante internacional de pessoas no interior do Acre

A Polícia Federal (PF), em parceria com o setor de Imigração e Fiscalização Alfandegária (ICE) e Investigações de Segurança Interna (HSI) dos Estados Unidos, conseguiu prender o egípcio-libanês Hussein Mohamed Sobbih Fatouh, acusado de traficar pessoas no Acre.

O homem estaria morando em Assis Brasil, na fronteira com o Peru, e viajava com frequência ao país vizinho. Segundo as investigações, ele integrava uma organização de tráfico humano de estrangeiros que agia também no Brasil.

PUBLICIDADE

A denúncia foi recebida pela PF no dia 11 de outubro. De acordo com informações, um grupo de nove iemenitas estaria com o homem. Foi a partir das identidades e rotas de viagens anteriores destes que a ICE e a HSI conseguiram localizar Sobbih.

Oito dos nove iemenitas estavam inscritos no Programa de Alerta de Migração Transnacional de Identificação Biométrica da ICE no Panamá, Colômbia, Equador e Peru.

As informações são da VEJA.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários