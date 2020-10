Prefeitura realiza ações de limpeza geral na regional da Baixada da Sobral

Por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), a prefeitura de Rio Branco realizou nesta segunda-feira (26) uma limpeza geral no Bairro Santo Afonso, nas proximidades da Estação de Tratamento de Água (ETA), com capina e retirada de entulho manual e mecanizada – incluindo as áreas verdes e de lazer.

As ações ocorrem de forma simultânea nos bairros São Sebastião, Aeroporto Velho, João Eduardo e no córrego do Vale do Carandá. Na Rua Bandeirantes, no Bahia Velha, o Município executa a limpeza do canal principal. Já no entorno do Centro de Integração de Esporte, ao Lado do Ginásio Coberto, a limpeza é geral.

“Essa é uma preparação para as chuvas que vão se intensificar a partir de agora. Estamos fazendo essas manutenções preventivas para que não traga problemas para os moradores”, explicou o secretário da SMZC, Kellyton Carvalho. [Capa: Assessoria/PMRB]

