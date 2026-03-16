ibovespa-hoje-ao-vivo:-bolsa-dispara-2%-e-retoma-os-181-mil-pontos

update 10h55

FED vai atualizar suas projeções em meio a fortes incertezas geradas pela guerra Autoridades do Federal Reserve dos EUA vão se reunir esta semana para debater se o conflito com o Irã tem mais probabilidade de interromper o crescimento econômico, alimentar uma inflação mais persistente ou criar uma combinação confusa de desaceleração econômica e aumento de preços. Cientes de como os choques de oferta da era da pandemia contribuíram para uma sequência de cinco anos consecutivos de descumprimento da meta de inflação de 2% do Fed, é mais provável que os formuladores de política monetária adotem um tom cauteloso, se não totalmente “hawkish” (duro), nesta semana. A inflação está cerca de um ponto percentual acima da meta e pronta para subir, principalmente se os preços do petróleo, que avançaram quase 50% em duas semanas, continuarem elevados. “Uma questão que era quase impensável há duas semanas agora está sendo mais fortemente debatida: O Fed poderá aumentar as taxas em 2026?”, escreveu Matthew Luzzetti, economista-chefe do Deutsche Bank Securities para os EUA, na semana passada. (Reuters)

update 10h48

Casas veem mudança no balanço de riscos do Banco Central a dois dias da decisão após “promessa” de início da flexibilização monetária.

update 10h46

O porta-voz militar israelense, Nadav Shoshani, declarou à imprensa que existem planos operacionais detalhados para a guerra contra o Irã pelas próximas três semanas, além de planos adicionais que se estendem para um período ainda maior. Os militares definiram seus objetivos como limitados ao enfraquecimento da capacidade do Irã de ameaçar Israel, atacando a infraestrutura de mísseis balísticos, instalações nucleares e o aparato de segurança. “Queremos garantir que eles estejam o mais fracos possível, e que degrademos todas as suas capacidades, todas as partes e todos os braços do seu sistema de segurança”, disse Shoshani. Os militares afirmaram que ainda têm milhares de alvos para atingir dentro do Irã. (com informações da Al Jazeera)

update 10h46

Secretário do Tesouro dos EUA: querra contra Irã, não comércio, pode adiar reunião Trump-Xi Um atraso na reunião planejada para este mês entre os presidentes dos EUA e da China não seria resultado de divergências comerciais, mas da possibilidade de Donald Trump precisar permanecer nos Estados Unidos por causa da guerra com o Irã, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta segunda-feira. Bessent e o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng lideraram dois dias de conversações em Paris com o objetivo de preparar a tão esperada reunião entre Trump e Xi Jinping, de 31 de março a 2 de abril. Em entrevista à CNBC, Bessent disse que as reuniões foram “muito boas” e se beneficiaram de um “relacionamento estável”. No entanto, ele deixou em aberto se a reunião de cúpula dos líderes seria realizada conforme programado, depois que Trump disse ao Financial Times, em uma entrevista publicada no domingo, que ele poderia adiar, no momento em que pressiona Pequim a ajudar a desbloquear o crucial Estreito de Ormuz, fechado pelo Irã.

update 10h43

Nova máxima: Ibovespa sobe 1,94%, aos 181.106,72 pontos update 10h39

VIX: índice de volatilidade nos EUA despenca 9,16%, aos 24,70 pontos update 10h38

Tesouro vai manter leilão de títulos indexados à Selic (LFT) previsto para 17 de março update 10h38

Tesouro cancela leilões tradicionais de títulos públicos prefixados e indexados a índices de preços previstos para 17 e 19 de março update 10h37

EUA: vendas na indústria em fevereiro sobem 0,2% em relação a janeiro, acima do 0,1% esperado Em janeiro, na comparação com dezembro, houve alta de 0,8% (revisada de mais 0,6%).

update 10h36

EUA: utilização da capacidade instalada em fevereiro se mantém em 76,3%, mesmo valor de janeiro update 10h36

Ministério da Agricultura muda regras de inspeção das exportações de soja para China, diz Valor O Ministério da Agricultura atendeu ao pedido das tradings de soja e alterou os procedimentos de fiscalização adotados para as cargas do grão destinadas à exportação para a China, informou o jornal Valor Econômico nesta segunda-feira. A mudança ocorre após exportadoras relatarem que os processos de inspeção adotados estavam comprometendo os embarques do grão ao mercado chinês, maior comprador do Brasil. Além disso, nesta segunda-feira (16/3), o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, deverá ter uma reunião com representantes das tradings para discutir a questão dos embarques de soja para o mercado chinês.

update 10h36

CPMI do INSS cancela sessão após decisão de Mendonça sobre ex-dirigente da Contag Ministro do STF permitiu que Aristides Veras do Santos ficasse em silêncio e tornou comparecimento opcional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

update 10h35

EUA: produção industrial em fevereiro sobe 1,44% em relação a fevereiro de 2025, abaixo dos 2,33% do mês anterior update 10h34

EUA: produção industrial em fevereiro sobe 0,2% em relação a janeiro, acima do 0,1% esperado Em janeiro, em relação a dezembro, houve alta de 0,7%.

update 10h31

Investidores em Wall Street acreditam novamente no que o presidente dos EUA, Donald Trump, fala sobre a guerra. Dessa vez, o mandatário falou que o Irã quer um acordo, mas que ele, Trump, ainda não está pronto para isso. Ao mesmo tempo, Trump pede aos aliados que enviem navios de guerra ao Estreito de Ormuz para garantir a passagem de petróleo. Com tudo isso, os futuros do petróleo recuam e melhoram o sentimento. “O mercado acredita que temos a vantagem aqui no Irã e que eles vão chegar a um acordo, possivelmente ainda esta semana”, disse à CNBC Jeremy Siegel, da Wharton. “Claro que ainda há muita incerteza, mas certamente o mercado está pensando em algo neste momento”.

Dow Jones: +0,81%S&P 500: +0,94%Nasdaq: +1,16% update 10h28

Fora de leilão, ações de Azul (AZUL53) caem 0,38%, a R$ 177,03; GOLL54 avança 1,30% update 10h27

Tesouro Direto: prefixados têm alívio após prévia do PIB sem surpresa negativa Mercado ajusta curva após dado de atividade e debate sobre tamanho do corte da Selic, às vésperas de mais uma reunião do Copom.

update 10h19

EUA trabalham nos bastidores para conseguir apoio à coalizão que garanta controle do Estreito de Ormuz, enquanto Trump ameaça aliados update 10h19

Ibovespa dispara 3 mil pontos na abertura e retoma os 180 mil O Ibovespa opera com forte alta nos primeiros negócios desta segunda-feira (16), aos 180,5 mil pontos, avançando mais de 3 mil pontos, acompanhando a recuperação das bolsas Nova York, em meio a cautela nos mercados internacionais conforme a guerra no Oriente Médio entra na terceira semana, com uma série de reuniões de bancos centrais no foco, e com dados sobre a economia brasileira e balanços corporativos no radar. Sobem as ações de VALE3, PETR4, grandes bancos e varejistas. O dólar comercial cai 1%, a R$ 5,25, e os juros futuros recuam. O Federal Reserve, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra e o Banco do Japão estão entre os que realizarão suas primeiras reuniões de política monetária desde o início do conflito no Oriente Médio, oferecendo aos investidores uma ideia de como as autoridades veem o impacto da alta dos preços do petróleo sobre a inflação e o crescimento. A situação no Estreito de Ormuz continua sendo um dos principais pontos de atenção dos investidores, e as exigências do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por uma coalizão para ajudar a reabrir a via marítima parecem ter sido ignoradas nesta segunda-feira, uma vez que aliados como Japão e Austrália disseram que não planejavam enviar navios para escoltar embarcações pelo estreito. A projeção do mercado para a inflação em 2026 voltou a subir no Relatório Focus divulgado nesta segunda-feira (16) pelo Banco Central do Brasil. A mediana das estimativas para o IPCA passou de 3,91% para 4,10%. Para o mesmo ano, os analistas também projetam câmbio a R$ 5,40, crescimento do PIB de 1,83% e taxa Selic de 12,25% ao ano. O Banco Central também realiza sua reunião para decidir sobre a Selic nesta semana. A autoridade monetária divulgou nesta segunda os dados de janeiro do seu Índice de Atividade Econômica (IBC-Br). A prévia do PIB subiu 0,8% em janeiro, um pouco abaixo do esperado. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro avança 0,72%, Nasdaq Futuro sobe 0,90% e o S&P 500 Futuro ganha 0,75%. (Felipe Alves)

update 10h18

Varejistas em alta nesta abertura: AMER3, +2,65%; AZZA3, +3,78%; AUAU3, +1,71%; BHIA3, +2,14%; CEAB3, +3,60%; LREN3, +2,92%; MGLU3, +4,07%; RIAA3, +3,21%; VIVA3, +3,28% update 10h16

Aéreas no alto: AZUL53 tem mais 6,18% e GOLL54 ganha 1,04% update 10h15

Petro juniores abrem dia de forma mistas: PRIO3, +1,57%; RECV3, -0,70%; BRAV3, +0,39% update 10h14

Grandes bancos apresentam altas robustas: BBAS3, +1,68%; BBDC4, +2,00%; ITUB4, +2,33%; SANB11, +2,05% update 10h06

Frigoríficos começam no azul: BEEF3 sobe 0,93% e MBRF3 ganha 0,71% update 10h06

IR 2026: Receita anuncia lote especial de restituição automática de 2025 – Cashback IRPF Mais informações sobre funcionamento serão fornecidas em instantes

update 10h04

IR 2026: Coletiva de imprensa sobre regras de declaração começa update 9h59

IBC-Br de janeiro: resultado positivo não afasta desaceleração prevista para a atividade doméstica no decorrer do ano, diz economista Matheus Pizzani, economista do PicPay, diz que o resultado vem em linha com o que já havia sido possível observar nas pesquisas setoriais de janeiro divulgadas pelo IBGE, “reforçando a perspectiva de que o bom desempenho da atividade no período se deve essencialmente à fatores sazonais relacionados ao consumo das famílias no início de ano, que não apenas se concentra fortemente no grupo de serviços, como possui catalisadores importantes como o reajuste do salário-mínimo e, a partir deste ano, os recursos liberados a partir da implementação da isenção do pagamento de IR para parcela importante do mercado de trabalho”. Ele ainda pontua que “mesmo a queda mais intensa do setor agropecuário não deve causar estranheza, em um período em que tradicionalmente o grupo não apresenta bons resultados. A expectativa é significativamente mais positiva para os restante do ano”. Além disso, o número e composição positiva do IBC-Br não afastam a leitura de desaceleração prevista para a atividade doméstica no decorrer do ano, segundo o economista.” Passado o período de sazonalidade mais positiva, a expectativa é que prevaleçam os impactos provenientes de fatores estruturais do campo da macroeconomia, em especial o efeito deletério da política monetária sobre consumo e investimento, fazendo com que o crescimento perca fôlego de maneira gradual ao longo do ano”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

update 9h54

Ibovespa futuro avança 1,60%, aos 182.755 pontos update 9h52

Âmbar Energia conclui aquisição de ativos termelétricos da EDF por R$1,4 bi A Âmbar Energia concluiu a aquisição da usina termelétrica Norte Fluminense e de um projeto para a construção de uma segunda usina pertencentes à francesa EDF, informaram as empresas nesta segunda-feira. A EDF afirmou que a operação, anunciada em dezembro mas cujo valor não havia sido divulgado anteriormente, foi avaliada em cerca de 1,4 bilhão de reais. Com a compra da termelétrica, a capacidade instalada da Âmbar Energia agora ultrapassa 7 gigawatts (GW), informou a empresa da holding J&F, dos irmãos Batista, acrescentando que seu portfólio inclui 56 unidades de geração de energia em 12 Estados. Os ativos abrangem usinas hidrelétricas, solares, de biomassa, biogás, gás natural, óleo combustível e carvão.

update 9h50

Dólar comercial recua 1,02%, a R$ 5,259 update 9h46

Premiê britânico descarta participar de guerra mais ampla no Irã e diz que reabrir Estreito de Ormuz não será fácil O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse na segunda-feira que o Reino Unido não se envolverá em uma guerra mais ampla no Irã, mas trabalhará com aliados em um “plano coletivo viável” para reabrir o importante Estreito de Ormuz, embora tenha reconhecido que essa não seria uma tarefa simples. O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou duramente Starmer por não ter apoiado inicialmente os ataques israelenses e norte-americanos contra Teerã e disse no fim de semana que Reino Unido, China, França, Japão e Coreia do Sul deveriam enviar navios de guerra à região para reabrir a hidrovia. Starmer disse em uma coletiva de imprensa que a reabertura do estreito é a única maneira de estabilizar os mercados de energia e que ele estava conversando com aliados na Europa, no Golfo e nos EUA sobre um plano para garantir a liberdade de navegação. Ele afirmou que não seria uma missão liderada pela Otan. O premiê também definiu o primeiro apoio financeiro para as famílias britânicas como resultado do conflito, um pacote de 53 milhões de libras (US$70,30 milhões) para os mais vulneráveis que dependem de combustível para aquecimento depois que seu custo aumentou devido ao conflito. (Reuters)

update 9h41

Prio (PRIO3) diz que Grupo Schroders passou a deter 4,951% da empresa update 9h41

Alemanha afirma, após ameaças de Trump: esta não é uma guerra da OTAN Berlim respondeu aos apelos do presidente dos EUA, Donald Trump, para ajudar a manter as rotas marítimas desobstruídas no Estreito de Ormuz. Um porta-voz do governo afirmou: “esta guerra não tem nada a ver com a OTAN. Não é uma guerra da OTAN”. O comentário, feito pelo porta-voz do chanceler Friedrich Merz, surge após Trump ter feito uma ameaça velada à aliança da OTAN, dizendo que ela poderia enfrentar um “futuro muito ruim”. O governo alemão também reiterou, mais uma vez, que não participará de nenhuma atividade no Estreito de Ormuz. “A participação não foi considerada antes desta guerra e não está sendo considerada agora”, acrescentou o porta-voz do governo. Esta manhã, ao chegar a Bruxelas, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, também disse a jornalistas que não vê um papel para os membros da OTAN no Estreito de Ormuz. Merz tem endurecido sua posição nos últimos dias, à medida que a guerra com o Irã continua sem dar sinais de terminar. Na semana passada, ele criticou os EUA por aliviarem as sanções contra a Rússia e afirmou abertamente não ter clareza sobre os planos americanos para o fim da guerra. Kornelius declarou à imprensa que “antes da guerra, tanto os Estados Unidos quanto Israel deixaram claro que a ajuda europeia não era necessária nem desejada”. (com informações da CNN Internacional)

update 9h40

As Forças Armadas de Israel enviaram tropas terrestres adicionais ao Líbano para o que chamam de “operação limitada e direcionada”.

update 9h37

Bessent rejeita ideia de que cúpula Trump-Xi seja adiada por causa do Estreito de Ormuz O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, rejeitou a ideia de que a viagem do presidente dos EUA, Donald Trump, à China pudesse ser adiada devido a divergências sobre o Estreito de Ormuz. Bessent afirmou que o adiamento poderia ocorrer por questões logísticas, bem como pela disposição de Trump em viajar para fora dos EUA durante a guerra com o Irã. “Se a reunião, por algum motivo, for remarcada, será por questões logísticas. O presidente quer permanecer em Washington para coordenar o esforço de guerra, e viajar para o exterior neste momento pode não ser o ideal”, disse Bessent em entrevista à CNBC. “Seria uma decisão tomada pelo presidente como comandante-em-chefe permanecer na Casa Branca, ou nos EUA, enquanto esta guerra estiver em curso”, concluiu Bessent. Bessent se reuniu com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, em Paris no fim de semana – classificando os encontros como “muito bons” –, enquanto Trump tem viagem marcada para a China de 31 de março a 2 de abril. (com informações da CNN Internacional)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

update 9h33

Copom: análise entende que corte da Selic ainda deve ocorrer, mas cautela aumenta Com a taxa de câmbio ao redor de R$ 5,20 e o preço do petróleo próximo a US$ 85, a estimativa de inflação para o horizonte relevante (3T27) deve subir de 3,2% para 3,4%, diz análise do Itaú. Essa piora não inviabiliza o início da flexibilização pelo Copom, mas, com projeções no limiar do que seria aceitável, a conjuntura requer um ajuste mais comedido, de 25 pontos percentuais, diz. “No que diz respeito à comunicação, diante da incerteza elevada, o Banco Central deve indicar que o momento demanda cautela e serenidade na implementação da estratégia de calibragem do nível de juros. Deve também indicar que o Comitê visa combater os impactos secundários de choques de oferta que se manifestam de maneira defasada na inflação e que o ritmo e a magnitude do ciclo dependerão disso. Por fim, e mais importante, o Copom deve deixar claro que está pronto para interromper qualquer ajuste da Selic caso os choques se provem mais persistentes ou maiores do que o antecipado”, completa.

update 9h31

Canadá: índice de preços ao consumidor em fevereiro sobe 1,8% em relação a fevereiro de 2025, abaixo dos 2,3% do mês anterior update 9h30

Canadá: índice de preços ao consumidor em fevereiro sobe 0,5% em relação a janeiro, abaixo da expectativa de mais 0,7% Em janeiro, na relação com dezembro, houve estabilidade (0,0%).

update 9h30

Índice EWZ sobe 2,54% na pré-abertura dos EUA update 9h28

O Ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirmou que a diplomacia é o caminho certo para resolver a crise no Estreito de Ormuz e que não há missões navais italianas que possam ser estendidas à região. “No que diz respeito a Ormuz, acredito que a diplomacia precisa prevalecer”, disse. A Itália participa de missões navais defensivas no Mar Vermelho, “mas não vejo nenhuma missão que possa ser estendida a Ormuz”, acrescentou. O presidente dos EUA, Donald Trump, exigiu que os aliados se juntassem a uma missão para proteger a navegação no Estreito de Ormuz, ameaçando a OTAN caso não o fizessem. (com informações da Al Jazeera)

update 9h26

Qatar Airways limita voos que saem e vão para Doha até 28 de março, em meio à guerra update 9h23

Ibovespa futuro avança 1,51%, aos 182.595 pontos update 9h19

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 49 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 3 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.

Diesel A S10 (média nacional): -60%, ou -R$ 2,18 (sexta: -72%, ou -R$ 2,34)Gasolina A (média nacional): -50%, ou -R$ 1,26 (sexta: -43%, ou -R$ 1,10) update 9h19

Calendário de restituição do Imposto de Renda 2026: confira as datas de pagamento A Receita Federal começará a restituir o imposto de renda pago a mais pelo contribuinte a partir de 29 de maio de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

update 9h17

Taxa (%)Variação (pp)DI1F2714,135-0,180DI1F2813,680-0,235DI1F2913,665-0,265DI1F3113,890-0,275DI1F3213,955-0,250DI1F3313,965-0,265DI1F3413,950-0,340DI1F3513,940-0,270 update 9h10

BNDES aprova R$1 bi para financiar investimentos de distribuidoras da Energisa O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira que aprovou financiamento de R$1,05 bilhão para investimentos de três distribuidoras de energia do grupo Energisa. Os recursos serão direcionados às concessionárias Energisa Acre, Energisa Tocantins e Energisa Mato Grosso, e vão reforçar os planos dessas empresas de melhoria e ampliação do fornecimento de energia a clientes. Entre as iniciativas das distribuidoras, estão a substituição de equipamentos, ligação de novas unidades consumidoras à rede elétrica, instalação de equipamentos de medição e adequação de tensão e carga das ligações. O plano de investimentos também prevê a regularização de consumidores clandestinos, construção de novas subestações, ampliação e adequação de subestações existentes, além da construção de linhas de distribuição e aquisição de equipamentos de redes para atender o crescimento de mercado.

update 9h04

Dólar comercial abre em queda de 0,82%, cotado a R$ 5,270 na compra e a R$ 5,271 na venda update 9h02

Dólar futuro abre em queda de 1,15%, cotado aos 5.291,00 pontos update 9h01

Ibovespa futuro abre em alta de 1,24%, cotado aos 182.105 pontos update 9h01

Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) sobe 0,80% em janeiro; pesquisa Reuters previa +0,85% update 8h59

Entradas e saídas: o que o BofA espera da próxima carteira do Ibovespa Anúncio da primeira prévia ocorre no dia 1º de abril e passa a valer a partir de maio.

update 8h58

Lupatech ajuiza medida cautelar de urgência antes de pedido de recuperação A Lupatech (LUPA3) disse que ajuizou nesta segunda-feira, após aprovação do seu conselho, uma tutela de urgência cautelar em caráter antecedente ao ajuizamento de pedido de recuperação extrajudicial ou judicial. Conforme fato relevante, a empresa também instaurou um procedimento de mediação perante o Centro de Mediação do Instituto Recupera Brasil. “As medidas têm por objetivo promover o equacionamento das obrigações da companhia”, disse. O grupo acrescentou que as decisões antecedem o pedido de recuperação extrajudicial ou judicial a ser posteriormente apresentado “a depender do desenvolvimento da negociação com os credores”.

update 8h57

Demora do Planalto em envio do nome de Messias como indicação ao STF é recorde Já se passaram 115 dias desde o anúncio do AGU para vaga aberta na Corte, mas o governo ainda não encaminhou ao Senado a mensagem que formaliza a escolha.

update 8h55

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

update 8h53

Senado deve iniciar análise da PEC da Segurança nos próximos dias Texto foi aprovado no início do mês pela Câmara e é uma das apostas do governo Lula.

update 8h47

CME/FedWatch: projeção de manutenção dos juros nos EUA para 18 de março está em 99% 18/0329/043,75%-3,50%99,1%95%3,50%-3,25%0,1%4,9%3,25%-3,00%–– update 8h43

No 16º dia da guerra, Israel ataca Beirute e Irã mira países do Golfo Pérsico O tráfego marítimo no Estreito de Ormuz permanece interrompido pelo Irã, o que agrava a pressão sobre as cotações do petróleo.

update 8h41

É muito cedo para quantificar impacto do conflito no Oriente Médio sobre o crescimento global, diz OCDE É muito cedo para quantificar o impacto do conflito no Oriente Médio sobre o crescimento global, mas há um nível significativo de risco negativo para a economia global neste momento, disse o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico nesta segunda-feira. “É claro que, em grande parte, isso dependerá de uma série de fatores que não temos … a duração do conflito e os acontecimentos contínuos, mas basta dizer que há um nível significativo de risco negativo para a economia global neste momento”, disse Mathias Cormann durante uma conferência em Bucareste. A estimativa atual de crescimento global da OCDE para 2026 é de pouco menos de 3%.

update 8h30

Focus: projeções para o câmbio caem para 2026 e 2027 Dólar para 2026: R$ 5,40 (de R$ 5,41)Dólar para 2027: R$ 5,47 (de R$ 5,50)Dólar para 2028: R$ 5,50 (sem mudanças)Dólar para 2029: R$ 5,51 (de R$ 5,50) update 8h28

Focus: projeção para o PIB sobe para 2026 PIB para 2026: 1,83% (1,82%)PIB para 2027: 1,80% (sem mudanças)PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)PIB para 2029: 2,00% (sem mudanças) update 8h27

Focus: projeção para a Selic sobe para 2026 Selic para 2026: 12,25% de 12,13%Selic para 2027: 10,50% (sem mudanças)Selic para 2028: 10% (sem alterações)Selic para 2029: 9,50% (sem mudanças) update 8h26

Focus: projeção para o IPCA sobe para 2026 IPCA para 2026: 4,10% de 3,91%IPCA para 2027: 3,80% (sem mudanças)IPCA para 2028: 3,50% (sem alterações)IPCA para 2029: 3,50% (sem mudanças) update 8h22

Sequoia registra prejuízo contábil de R$105,0 mi no 3º tri A receita líquida do terceiro trimestre de ‌2025 foi de ​R$152,4 milhões, 39,1% menos do que no mesmo período do ⁠ano ​anterior.

update 8h21

Irã diz que qualquer fim para guerra contra EUA e Israel precisa ser definitivo, segundo agência O Irã não solicitou um cessar-fogo, disse o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, nesta segunda-feira, de acordo com a rede semioficial Students News Network, e quer garantir que qualquer fim para a guerra com Israel e EUA seja definitivo. Araqchi afirmou que o Estreito de Ormuz está fechado apenas para “inimigos e aqueles que apoiam sua agressão”. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores acrescentou que os países que não fazem parte da guerra puderam passar suas embarcações pelo estreito com a coordenação e a permissão das Forças Armadas do Irã.

update 8h18

Gestores esperam que BC corte Selic em 0,5 ponto, mas projetam fim de ano mais duro Levantamento da XP com 23 gestoras mostra que expectativa ampla por início do ciclo de cortes com redução de meio ponto percentual, mas ambiente externo volátil muda projeções à frente.

update 8h14

Barris de petróleo passam a cair e minério de ferro recua Os preços do petróleo começaram o dia em alta, mas viraram para queda, em meio aos riscos de abastecimento no Oriente Médio, após o segundo ataque em três dias a Fujairah, um porto vital nos Emirados Árabes Unidos, localizado próximo ao Estreito de Ormuz. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, após atingir a máxima em dois meses, com a flexibilização da proibição de importação de produtos da BHP pela estatal chinesa compradora.

Petróleo WTI, -1,32%, a US$ 97,18 o barrilPetróleo Brent, -0,05%, a US$ 103,03 o barrilMinério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,74%, a 809 iuanes (US$ 117,30) update 8h12

Mercados da Europa operam mistos Os mercados europeus operam sem direção, apesar da instabilidade contínua no Oriente Médio e dos elevados preços globais do petróleo. As atenções dos investidores também se voltam para as reuniões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE) nesta semana. No entanto, a escalada do conflito no Oriente Médio reduziu as expectativas de mudanças nas taxas de juros no curto prazo.

STOXX 600: -0,12%DAX (Alemanha): +0,01%FTSE 100 (Reino Unido): +0,19%CAC 40 (França): -0,28%FTSE MIB (Itália): -0,59% update 8h09

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em baixa, com os investidores avaliando os elevados preços do petróleo e os últimos desdobramentos no conflito entre os EUA e o Irã. Os preços do petróleo nos EUA ultrapassaram os US$ 100 por barril, enquanto o governo Trump avalia ataques militares à ilha de Kharg, em Teerã, um centro estrategicamente vital, frequentemente chamado de “linha de vida do petróleo” do Irã.

Shanghai SE (China), -0,26%Nikkei (Japão): -0,13%Hang Seng Index (Hong Kong): +1,45%Nifty 50 (Índia): -0,19%ASX 200 (Austrália): -0,39% update 8h06

Economia da China ganha impulso inicial em 2026 enquanto dos riscos globais aumentam A resiliência seguiu-se a um aumento nas ‌exportações impulsionado pela demanda crescente de tecnologia relacionada à IA.

update 8h06

Azul registra Ebitda R$ 796,3 milhões em janeiro Azul encerrou janeiro com R$ 1,316 bilhão em caixa e equivalentes, com R$ 2,282 bilhões em contas a receber.

update 8h03

Trump pede que outros ajudem a proteger Estreito de Ormuz; Japão e Austrália dizem que não planejam enviar navios As demandas do presidente dos EUA, Donald Trump, por uma coalizão para ajudar a reabrir o Estreito de Ormuz pareceram não ter surtido efeito, nesta segunda-feira, quando os aliados Japão e Austrália disseram que não estão planejando enviar embarcações da Marinha ao Oriente Médio para escoltar navios através da hidrovia vital. Com a guerra dos EUA e Israel contra o Irã criando turbulência em todo o Oriente Médio e abalando os mercados globais de energia em sua terceira semana, Trump insistiu no domingo que as nações que dependem muito do petróleo do Golfo têm a responsabilidade de proteger o estreito por onde transitam 20% da energia mundial. Os mercados na Ásia reagiram com cautela, com o petróleo Brent LCOc1 subindo mais de 1% acima de US$104,50 e os mercados de ações regionais, em sua maioria, mais fracos em meio a preocupações sobre o risco para as instalações de petróleo do Oriente Médio e após a solicitação de Trump para que os aliados se envolvam mais. “Estou pedindo que esses países entrem e protejam seu próprio território, porque é o território deles”, declarou Trump aos repórteres a bordo do Air Force One, no caminho da Flórida para Washington. “É o lugar de onde eles obtêm sua energia.” (Reuters)

update 8h01

Inflação pelo IPC-S subiu 0,26% na segunda quadrissemana de março de 2026 O IPC-S da segunda quadrissemana de março de 2026 subiu 0,26% e acumula alta de 3,04% nos últimos 12 meses.

update 8h01

EUA: índices futuros sobem em meio a tensões ao redor do Estreito de Ormuz Os índices futuros de Nova York subiam e o petróleo perdeu parte da alta inicial nesta segunda-feira (16), enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, intensificava a pressão para que outros países ajudassem a reabrir o Estreito de Ormuz e afirmava que Washington mantinha negociações com o Irã. Os comentários do ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, de que o Estreito de Ormuz estava fechado apenas para navios de “inimigos” também ajudaram a acalmar os ânimos. Dois petroleiros carregados com gás liquefeito de petróleo para a Índia navegaram pelo estreito. Além do petróleo e das tensões geopolíticas, os investidores também estarão atentos à Nvidia, já que a conferência Nvidia GTC da fabricante de chips começa nesta segunda-feira. O Federal Reserve também realizará sua segunda reunião de política monetária do ano, embora o mercado não espere mudanças nas taxas de juros.

Dow Jones Futuro: +0,38%S&P 500 Futuro: +0,61%Nasdaq Futuro: +0,75% update 8h00

Abertura de mercados A semana começa com cautela nos mercados internacionais conforme a guerra no Oriente Médio entra na terceira semana, com uma série de reuniões de bancos centrais no foco, e com dados sobre a economia brasileira e balanços corporativos no radar. O Federal Reserve, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra e o Banco do Japão estão entre os que realizarão suas primeiras reuniões de política monetária desde o início do conflito no Oriente Médio, oferecendo aos investidores uma ideia de como as autoridades veem o impacto da alta dos preços do petróleo sobre a inflação e o crescimento. A situação no Estreito de Ormuz continua sendo um dos principais pontos de atenção dos investidores, e as exigências do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por uma coalizão para ajudar a reabrir a via marítima parecem ter sido ignoradas nesta segunda-feira, uma vez que aliados como Japão e Austrália disseram que não planejavam enviar navios para escoltar embarcações pelo estreito. O Banco Central também realiza sua reunião para decidir sobre a Selic nesta semana. A autoridade monetária divulga nesta segunda os dados de janeiro do seu Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), com expectativa em pesquisa da Reuters de alta de 0,85%. (Reuters)

update 7h54

Investidores em Wall Street deixaram de lado dados do PIB do 4T256, que veio mais fraco, e da inflação PCE, de consumo pessoal, que veio dentro do esperado, porque são dados de outra realidade, de antes da guerra contra o Irã. O que importa agora é que o petróleo voltou a ficar acima dos US$ 100. “Os resultados da temporada de balanços são bastante bons, mas o sentimento do mercado é difícil”, disse à CNBC David Aspell, co-diretor de investimentos da Mount Lucas Management. “A influência do petróleo no sentimento do mercado e a avaliação das ações refletem uma trajetória de taxas de juros que agora está sendo questionada”. O Federal Reserve se reúne na próxima semana para decidir a taxa de juros. A projeção era de que houvesse manutenção, mas a guerra pode abrir novos debates.

Dia (%)Semana (%)Dow Jones-0,25-1,98S&P 500-0,61-1,59Nasdaq-0,93-1,26 update 7h52

Taxa (%)Variação (pp)DI1F2714,3150,320DI1F2813,9150,420DI1F2913,9300,405DI1F3114,1650,360DI1F3214,2050,320DI1F3314,2300,310DI1F3414,2900,375DI1F3514,2100,290 update 7h50

O dólar comercial tiveram a terceira alta seguida diante do real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,73%, aos 100,47 pontos. Na semana, o câmbio acumulou alta de 1,43%.

Venda: R$ 5,314Compra: R$ 5,314Mínima: R$ 5,216Máxima: R$ 5,324 update 7h48

Maiores baixas, altas e mais negociadas de sexta Maiores baixas

Dia (%)Valor (R$)BRKM5-6,9711,35CSNA3-6,235,72HAPV3-6,178,67PCAR3-6,052,33MRVE3-5,427,68Maiores altas

Dia (%)Valor (R$)SLCE32,5118,00BBSE31,9835,05TIMS31,4926,60WEGE30,8546,21NATU30,818,66Mais negociadas

NegóciosDia (%)PETR467.035-0,73PRIO350.775-2,86VIVA349.782-5,20EMBJ337.486-1,16VALE336.091-1,19 update 7h45

Máxima: 180.995,79Mínima: 177.321,97Diferença para a abertura: -1.631,18 pontosVolume: R$ 30,10 bilhõesConfira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

Segunda-feira (9): +0,86%Terça-feira (10): +1,40%Quarta-feira (11): +0,28%Quinta-feira (12): -2,55%Sexta-feira (13): -0,91%Semana: -0,95%Março: -5,90%1T26: +10,26%2026: +10,26% Acompanhe diariamente a cobertura sobre bolsa, dólar e juros a partir das 8 horas.

Sugestões, dúvidas e críticas entre em contato com [email protected].