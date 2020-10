Prêmio de Jornalismo do MPAC terá participação de jornalista da Rede Amazônica de Manaus

A jornalista e repórter Daniela Branches, da TV Amazonas, afiliada da Rede Globo em Manaus, é a convidada do 11º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), que será realizado no dia 14 de dezembro.

Ela atua desde 2009 em um núcleo de rede, dentro do jornalismo da Rede Amazônica, que atende aos noticiários e programas da Rede Globo. Com especialização em língua portuguesa e produção textual, além de pós graduação voltada ao jornalismo esportivo, Daniela participou da cobertura da Copa do Mundo de 2014, que teve Manaus como uma das sub-sedes.

Nesta edição do Prêmio de Jornalismo, a jornalista ministrará uma palestra sobre a cobertura da pandemia, que teve a cidade de Manaus como um dos epicentros nacionais.

Em dez anos de existência, o Prêmio de Jornalismo já recebeu doze jornalistas da imprensa nacional: Chico José, Marcelo Canellas, Vinícius Donolla, Herótodo Barbeiro, Domingos Meirelles, Eduardo Ribeiro, Luciano Martins, Ogg Ibrahim, Fábio Gusmão, Fábio Menegatti, Thiago Reis e Daniel Adjuto.

Em virtude da pandemia da covid-19, o Prêmio de Jornalismo do MPAC de 2020 será realizado no formato virtual. Entre as novidades desta edição está a inclusão de novas mídias, como podcasts e trabalhos publicados em redes sociais, com o intuito adequar a premiação às novas formas de fazer jornalismo.

O edital e a ficha de inscrição, que pode ser realizada até o dia 30 de novembro, estão disponíveis no site premiodejornalismo.mpac.mp.br/

O Prêmio de Jornalismo é promovido pelo Ministério Público do Estado do Acre, Associação do Ministério Público do Acre (AMPAC) e Associação dos Servidores do Ministério Público (Assempac). Nesta edição conta com o patrocínio do Arasuper, Assembleia Legislativa do Acre, Banco Cooperativo Sicoob, Biau Som, Labnorte, Top Mídia e Unimed Rio Branco.

