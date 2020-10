PSB afasta candidato a vereador acusado de estelionato em Rio Branco

"Tal conduta não condiz com seu Estatuto, Manifesto e Código de Ética", afirma nota assinada pela Executiva Municipal do partido

A Executiva Municipal do PSB de Rio Branco se manifestou sobre o caso do candidato a vereador Airton Gabriel, que foi preso neste sábado (3) na Vila Betel por estelionato. O acusado era investigado há dois meses pela Polícia Civil por não efetuar o pagamento de produtos adquiridos por meio do site de vendas OLX.

Confira a nota na íntegra:

O Partido Socialista Brasileiro – PSB, ao tomar conhecimento a partir de matérias jornalísticas e averiguação de boletim de ocorrência na Delegacia de Flagrantes a respeito do candidato a vereador Airton Gabriel, preso nesta data acusado de estelionato, afirma que tal conduta não condiz com seu Estatuto, Manifesto e Código de Ética.

Assim, decide afastar o mesmo de suas atividades partidárias até que se apure a veracidade dos fatos.

Rio Branco, 03 de outubro de 2020.

Executiva Municipal de Rio Branco

