PUC-SP vai oferecer três novos cursos no vestibular 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) vai oferecer três novos cursos no vestibular 2021. Serão inauguradas as graduações de engenharia de sistemas ciber-físicos, dupla licenciatura em letras (língua portuguesa e inglês) e estudos da linguagem.

As inscrições estão abertas a partir desta terça (15), e a prova está marcada para 6 de dezembro. Pela primeira vez, a prova do vestibular da instituição será totalmente online, por causa da pandemia do novo coronavírus.

A graduação tem como objetivo ensinar sobre o uso de tecnologias que permitem a fusão dos mundos físico, digital e biológico e que proporcionam a convergência das áreas de controle, computação e comunicação. Ao todo, serão oferecidas 25 vagas no turno matutino do campus Consolação.

“Um sistema ciber-físico é um sistema complexo de controle e automação em rede que, via de regra, faz uso intensivo de inteligência artificial e comunicação sem fio. O curso desenvolve as habilidades e

competências necessárias à implantação da chamada indústria 4.0 no Brasil”, explica o professor Alexandre Barbosa de Lima, líder do grupo que propôs a nova graduação.

Outra graduação disponível a partir do próximo ano será letras: língua portuguesa e língua inglesa. A licenciatura foi criada para responder à necessidade de se repensar a formação do professor de línguas para atuar em uma sociedade interconectada. Serão oferecidas 25 vagas no período matutino do campus Monte Alegre.

“Desde o início, os alunos terão contato com a realidade da escola por meio do estágio supervisionado, com práticas de docência, e com as atividades de extensão, dentre as quais podemos citar o acompanhamento de crianças com dificuldade de aprendizagem de leitura e de escrita”, afirma a professora Maria Fachin.

O terceiro novo curso é o bacharelado em estudos da linguagem. O curso tem como objetivo formar profissionais capazes de atuar em diferentes campos em que problemas de linguagem precisem ser abordados como forma de melhorar os resultados ou mesmo de garantir a realização dos objetivos visados.

“Um bacharel em estudos da linguagem é um profissional que procura analisar e descrever, com as ferramentas das ciências da linguagem, como a palavra molda esses nossos mundos: em casa, com os amigos, no trabalho, no espaço público”, explica a professora Ana Salles, que integra a equipe proponente da graduação.

Vestibular

Além de totalmente online, a prova da PUC-SP terá duração mais curta, de apenas três horas, e vai trazer pela primeira vez um conjunto de questões relacionadas a atualidades.

A inscrição deve ser feita no site da instituição e a taxa da prova é de R$ 140.

