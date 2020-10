Queda de cabelo: estresse e mudanças de hábitos na quarentena intensificam perda de fios

Volume exagerado de cabelo na escova ou no ralo do banheiro durante a quarentena pode estar também ligado às mudanças na rotina

Antes soltos, penteados e volumosos, os cabelos agora andam presos em coques e rabos de cavalo, passam mais tempo sem ver água e conservam a oleosidade por dias. Embora o estresse seja um dos principais fatores para a queda dos fios, o volume exagerado de cabelo na escova ou no ralo do banheiro durante a quarentena pode estar também ligado às mudanças na rotina.

“É normal perder de 100 a 150 fios por dia”, explica a cirurgiã plástica com especialização em implante capilar Juliana Sales. Ela ressalta que quem antes ia para a academia e lavava o cabelo em seguida, agora pode estar ficando mais tempo sem recorrer ao xampu. “É principalmente no banho que os fios se soltam. Quando a pessoa fica vários dias sem lavar o cabelo, essa queda dos dias anteriores fica acumulada e parece maior”, esclarece.

A tensão dos fios sempre presos é outro fator nessa equação. “Também não é bom dormir de cabelo molhado”, alerta Juliana. “Muita gente que está trabalhando de casa deixa para tomar banho só à noite e ainda abre mão do secador”.

A dermatologista e tricologista Ana Carina Junqueira relaciona o problema também a mudanças na dieta e à montanha-russa emocional que todos têm experimentado na pandemia: “O estresse e a ansiedade aumentam a liberação de cortisol. E esse é o hormônio que regula o ciclo capilar. Em alta, ele interrompe o curso natural de vida do cabelo e os fios começam a cair de uma vez, em chumaços”.

Ela garante, no entanto, que a queda relacionada ao estado emocional é passageira: “O folículo não morre. Então, uma vez que o estresse passe ou o organismo se regule, o ciclo recomeça normalmente”. Segundo a médica, é normal que essa intensificação da queda dure até 45 dias. O fio de cabelo em um processo natural passa por três fases e tem de dois a cinco anos de vida. A liberação de cortisol encurta uma dessas etapas e faz com que ele caia com cerca de um ano ou um ano e meio.

A dermatologista conta também que alguns pacientes que têm atendido por videoconferência desenvolveram processos autoimunes: “Em quem já tem propensão, o cortisol alto pode ser um gatilho e desencadear uma liberação de anticorpos contra o folículo. Isso gera um processo inflamatório e também leva a quedas”. Nesses casos mais raros, que exigem acompanhamento profissional e terapias especiais, a perda dos fios não se dá de maneira uniforme. Caem verdadeiras placas de cabelo em áreas localizadas e formam-se buracos.

Ana ressalta, no entanto, que a maior parte dos casos se resolve naturalmente com alimentação balanceada e uma rotina saudável de sono: “Alterações nutricionais e hormonais são os principais motivos e também causam aumento de cortisol”, explica. “Muita gente tem se presenteado com mais carboidratos nessa época e está esquecendo das proteínas. Outros estão começando dietas restritivas. O ideal é buscar estabilidade”, aconselha.

Ela indica, ainda, lavar os cabelos todos os dias para remover a oleosidade, uma grande inimiga de quem enfrenta queda. “Funciona quase como um adesivo. Um fio oleoso se cola nos outros e puxa para baixo”. As lavagens não devem ser feitas com água muito quente. Para estimular o crescimento, vale recorrer a máscaras de esfoliação do couro cabeludo e inserir um pré-xampu caseiro na rotina.

Como o estresse neste momento é passageiro, a queda também será. [Foto de capa: Shutterstock]

Ajuda caseira

Máscara de esfoliação do couro cabeludo

100g de abacate

100g de açúcar mascavo

50g de mel

A máscara serve como desintoxicante e hidratante. Faça duas aplicações por semana, 30 minutos antes do banho.

Pré-xampu de maçã

200 ml de soro fisiológico morno

casca de três maçãs pequenas ou duas grandes

Para estimular o crescimento, bata tudo no liquidificador e aplique nos cabelos cinco minutos antes da lavagem.

