Rio Branco-AC tem quatro reforços regularizados que podem estrear no clássico desta quinta

O Rio Branco-AC pode ter novidades no clássico contra o Atlético-AC, nesta quinta-feira (1), pela terceira rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D.

Quatro dos seis reforços pedidos pelo técnico Celso Teixeira e contratados pelo Estrelão tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta semana e ficam à disposição para entrar em campo.

Os regularizados são: lateral-direito Pêu, volante Cristiano, meia Rafael Tchuca e atacante Manu.Todos estão integrados ao elenco alvirrubro e podem ser relacionados para encarar o Galo Carijó.

Os dois outros contratados, zagueiro Ueslei e atacante Rodrigão, também já treinam com o elenco, mas ainda não estão regularizados.

O elenco do Estrelão fechou a preparação para o clássico contra o Atlético-AC na tarde desta quarta-feira (30), no CT José de Melo, na capital do Acre.

O técnico Celso Teixeira não confirmou os titulares que devem iniciar a partida.

O Rio Branco-AC é o terceiro colocado no grupo 1 com quatro pontos. O Atlético-AC está em sétimo com dois pontos.

O clássico acreano será disputado nesta quinta-feira, a partir das 22h (de Brasília), na Arena Acreana, em Rio Branco.

