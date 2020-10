Rio Branco e outras 10 cidades estão próximas de retornarem à fase laranja; entenda

O anúncio da nova classificação de nível de risco da covid-19 nesta quinta-feira (30) mostrou que a regional de saúde do Baixo Acre e Purus está cada vez mais próxima de retroceder da fase de Atenção para a de Alerta, representadas pela bandeiras amarela e laranja, respectivamente.

Fazem parte dessa regional as cidades de Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Capixaba, Acrelândia, Porto Acre, Sena Madureira, Jordão, Santa Rosa do Purus, Plácido de Castro e Manoel Urbano.

A regional tirou nota 9 na classificação durante o período analisado, que foi de 11 a 24 de outubro. A partir de 11 pontos, todas as cidades automaticamente caem para a bandeira laranja.

Com isso, voltarão a fechar as portas espaços culturais, igrejas, bares, restaurantes, lanchonetes, parques, quadras, centros e escolas de formação, entre outras atividades.

De acordo com a coordenadora do comitê, Karolina Sabino, a regional apresenta tendência de piora em alguns dos indicadores analisados.

Entre os pontos observados pelo comitê estão isolamento social, notificações por síndrome gripal, novas internações por síndrome respiratória aguda grave, novos casos confirmados de covid-19, novos óbitos por coronavírus, ocupação de leitos clínicos por pacientes com covid-19 e ocupação de leitos de UTI por pessoas acometidas pelo vírus.

Assis Brasil, Xapuri, Brasileia e Epitaciolândia, que formam a regional de saúde do Alto Acre, retornaram à fase de Alerta nesta quinta. Já a regional do Juruá e Tarauacá/Envira, composta por Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Feijó, Tarauacá, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, está em uma situação mais tranquila em relação às demais, com 6 pontos.

O próximo anúncio acontece no dia 13 de novembro.

