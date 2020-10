Sapo Kambo utilizado para produção de vacina encontrado em igarapé no Acre

A foto foi tirada no Igarapé Cigana, em Cruzeiro do Sul/AC, pelo biólogo Rafael Almeida

A Phyllomedusa bicolor, designada rã-kambo, rã-kambô, rã-cambô ou sapo-verde, é uma perereca da família Phyllomedusidae e que é encontrada na Amazônia, no oeste e norte do Brasil, estendendo-se desde o norte da Bolívia, sudeste da Colômbia, leste do Peru, sul e leste da Venezuela e nas Guianas. Ocasionalmente é encontrada na vegetação ribeirinha do Cerrado.

Secreções da pele da barriga da rã são utilizadas por algumas tribos indígenas da Amazônia, como os índios katukinas, para acabar com a má sorte na pesca e na caça e também para acabar a “panema”, o estado de espírito negativo que causa doenças, segundo as crenças de alguns povos indígenas.

