Sem vitórias há um mês, torcedores do São Paulo pedem demissão de Diniz

Os torcedores do São Paulo acordaram de cabeça dolorida nesta segunda-feira após o clube tricolor empatar com o Coritiba, neste domingo, por 1 a 1, em jogo pelo Brasileirão.

Nas redes sociais, a sequência negativa do time no comando do treinador Fernando Diniz foi criticada por alguns internautas, que pediram a demissão do técnico.

PUBLICIDADE

– O Diniz continua técnico do São Paulo então não tem bom dia para ninguém – escreveu um dos torcedores.

nome de Diniz chegou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter, nesta manhã.

A principal crítica de parte dos torcedores do São Paulo é a sequência negativa de Diniz no clube: a última vitória do Tricolor foi contra o Fluminense, no começo de setembro.

Ou seja, ele soma sete jogos sem vencer. Além dos resultados preocupantes, o clube foi eliminado na fase inicial da Libertadores.

Ao final da partida, o treinador chegou a pedir que os torcedores mantivessem o apoio ao elenco e acredita que o momento melhorá no time do Morumbi.

Ele ainda afirmou que a pressão da torcida não atrapalha em campo. No entanto, os torcedores acordaram pedindo a saída de Diniz.

Veja abaixo o que disseram alguns dos internautas:

(Foto de capa: IG)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários