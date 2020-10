“Sena Madureira não tem dono”, diz Gerlen Diniz durante inauguração de comitê

Em um grande evento ocorrido na última sexta-feira (9), o candidato a prefeito Gerlen Diniz (Progressistas) comandou a inauguração do Comitê do 11, situado na Avenida Avelino Chaves, centro. Toinha Vieira, candidata a vice-prefeita, Charlene Lima, presidente estadual do PTB, o vereador Josandro Cavalcante, dentre outras lideranças também estiveram presentes, além dos candidatos ao cargo de vereador e seus apoiadores.

Bastante enfático em seu discurso, Gerlen Diniz pediu aos moradores que acreditem nesse projeto que tem como um dos pilares o respeito com a população do vale do Iaco. “Não podemos deixar no poder quem pensa que é o dono da cidade, que pode humilhar, que pode maltratar. Sena Madureira não tem dono. Essa cidade é minha, é da Toinha, é da Charlene. É de todos vocês. Vamos eleger alguém que possa tratar as pessoas com respeito, que possa ouvir os anseios da população e implementar bons projetos em nossa cidade”, completou.

A ex-prefeita Toinha Vieira, candidata a vice-prefeita, disse estar confiante nessa nova empreitada. “Temos andado tanto na zona urbana quanto na zona rural e a receptividade dos moradores tem sido ótima. A população anseia por mudança e se Deus quiser vamos vencer”, destacou.

