Sequestro do motorista de aplicativo: Justiça decreta prisão de três envolvidos

Decisão foi da juíza Andréa Brito, em audiência de custódia no fim da tarde de sexta (2), no Fórum Criminal

Manoel Karin Ribeiro Barros, Thomas Lima Bardales e Charles Adriano Falcão do Nascimento, que participaram do sequestro do motorista de aplicativo Romerito da Costa, tiveram as prisões preventivas decretadas.

A decisão foi da juíza Andréa da Silva Brito, durante audiência de custódia, realizada no fim da tarde de sexta-feira (2), no Fórum Criminal.

Ao homologar a prisão em flagrante e decretar a prisão preventiva dos três acusados, a magistrada escreveu: “Da análise dos autos, observa-se que a liberdade provisória não é cabível no presente caso. O delito foi grave”, disse um dos trechos da decisão.

A Juíza Andréa Brito também levou em consideração o fato de um dos envolvidos ser detento monitorado. Thomas Lima Bardales foi preso em casa abandonada, na Cohab Bosque, como mostrou o ContilNet.

O motorista de aplicativo Romerito da Costa Almeida foi sequestrado na última quinta-feira (1), quando saiu para atender uma corrida. A vítima foi localizada em um cativeiro na Rua Luiz Goes, região do São Francisco.

Dois adolescentes envolvidos no sequestro tiveram os mandados de internação decretados pelo juiz da Vara da Infância e Juventude.

