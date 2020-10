Sindicato dos médicos fiscaliza instalações da Maternidade Bárbara Heliodora

A diretoria do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) visitou a Maternidade Bárbara Heliodora (MBH) na manhã desta quinta-feira (1º) e recebeu reivindicações da classe. A fiscalização tem o objetivo de buscar melhores condições de trabalho, refletindo em um atendimento de maior qualidade para a população.

Entre as demandas recebidas está a reativação da terceira sala cirúrgica. Atualmente, a unidade possui três salas, mas apenas duas contam com uma mesa cirurgica para atender a demanda.

Segundo o presidente do Sindmed-AC em exercício, Guilherme Pulici, ainda houve a queixa da falta do equipamento de cardiotocografia que é utilizado para verificar as condições cardíacas do feto, além da falta de berço aquecido, equipamento de fototerapia para tratamento de icterícia e de bomba de infusão para infundir líquidos e medicamentos via intravenosa.

“Conseguimos conversar com vários colegas e sentimos uma melhora no preenchimento da escala de médicos, mas ainda falta estrutura para a garantia de um melhor atendimento e da oferta de retaguarda para o profissional que precisa de condições de trabalho”, disse Pulici.

Os médicos cobraram a disponibilidade de um ortopedista e de um cirurgião vascular para a UTI pediátrica. Ainda foi possível verificar a degradação da estrutura física local, com uma série de infiltrações em paredes e forro danificado – o que potencializa a contaminação do ambiente hospitalar por microorganismos –, tornando o ambiente de trabalho insalubre.

“Vamos levar todas as demandas para a Secretaria de Estado de Saúde [Sesacre] e, como de praxe, cobrar melhorias. Sabemos que existe a proposta de uma nova maternidade, mas, até a inauguração dessa nova unidade, todos os acreanos merecem atendimento digno com as ferramentas que temos e podemos adquirir”, finalizou o presidente do sindicato.

