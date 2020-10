Sobe para quase 2 mil o número de casos ativos de coronavírus no Acre

Em uma semana, o número de casos ativos de coronavírus no Acre saltou de 1.742 para 1.966. Essas pessoas podem passar o vírus adiante se não adotarem as medidas de distanciamento social necessárias para conter a transmissão. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

O número é apenas de casos ativos oficiais e não leva em conta os infectados que não fizeram o teste por serem assintomáticos ou terem apenas sintomas leves, mas que contaminam da mesma forma.

Em todo o estado já são 29.406 casos de covid-19. Pouco mais de 27.440 já foram curados da doença e, até onde se sabe, não transmitem mais o vírus. O número de mortos chegou, nesta quinta-feira (15), a 667.

Neste sábado (17), a pandemia completa sete meses no Acre.

