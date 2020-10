Socorro Neri: “A gente tem o prazer imenso de trazer o melhor para nossa comunidade”

No bairro São Francisco, chapa percorreu as ruas em festiva caminhada

A candidata à reeleição, Socorro Neri40, tem cumprido intensa agenda neste feriadão. No sábado (10), Neri participou de caminhada no São Francisco e encerrou a noite com a Juventude que integra a Coligação União Por Rio Branco.

No bairro São Francisco, Socorro Neri e seu candidato a vice-prefeito, Eduardo Ribeiro, percorreram as ruas em festiva caminhada, recebendo o apoio e carinho dos moradores que, a todo momento, pediam para conversar e tirar fotos com os candidatos.

Na sequência a candidata Socorro Neri se reuniu com comerciantes da Economia Solidária, em evento organizado por Carlos Taborga, coordenador do Fórum Acreano de Economia Solidária.

“Passamos por um período crítico, onde tivemos o apoio da prefeita Socorro Neri e de outras instituições, e agora nós vamos mudar?”, disse Taborga.

“Nós vamos trabalhar juntos, cada vez mais, com planejamento, seriedade, para entregar sempre o melhor para as pessoas”, destacou Socorro Neri.

E para fechar o dia em grande estilo, Socorro Neri esteve reunida com a Juventude no comitê central da campanha.

“Estes momentos têm sido muito gratificantes e esta alegria dos jovens só renova nossas forças para seguirmos nesta campanha mostrando nossas propostas e realizações pela Rio Branco que sonhamos”, comemorou Socorro Neri

Agenda da candidata Socorro Neri para domingo (11):

15 horas: Reunião com produtores apoiadores da vereadora Elzinha

Local: km 14 da Transacreana.

16h30min: Reunião com apoiadores da Katy Maciel (PSB) e comunidade evangélica

Local: Igreja Deus Vivo (Rua Botafogo – Bairro da Paz)

