Teatro Maués Melo, em Rio Branco, recebe peça ‘Agreste, do ódio ao amor’

O grupo de teatro e música Barulho do Acre e a companhia Macaco Prego da Macaca apresentam neste sábado (17) a peça “Com o dedo na ferida: Agreste, do ódio ao amor”. O espetáculo acontece às 19h, no Teatro Maués Melo, em Rio Branco, localizado na sede da Fundação Garibaldi Brasil, no bairro Manoel Julião.

Escrito por Newton Moreno, peça é um drama de amor e pobreza vivido no interior do Nordeste brasileiro, narrado por um ator contador da fábula que trata, ao mesmo tempo, sobre intolerância, preconceito, amor incondicional e expõe de forma clara o poder do estado e religião sobre aqueles que divergem do padrão heteronormativo.

Desse modo, o texto descreve a violência vivida por um homem transexual e sua esposa, que após seu falecimento, a viúva passa a sofrer inúmeras agressões intensificadas pelo machismo. Com isso, a montagem provoca um debate plural sobre a transfobia e violência contra a mulher.

O projeto foi aprovado no Fundo Municipal de Cultura, na área de arte, já realizou duas apresentações, uma em instituição socioeducativa que ampara mulheres em situação de vulnerabilidade social e outra já no Maués Melo

O espetáculo é dirigido por Sandra Buh, que também assina a draturgia sonora ao lado de Écio Rogerio. A atuação e cenografia ficam por conta de Matheus Filgueira. A produção e luz são de Nathânia Oliveira e Anderson Poblen.

