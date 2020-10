Tecnologia: Snapchat lançará filtro que usa novo sensor laser do iPhone 12

Entre as novidades do iPhone 12, apresentado nesta terça-feira (13) pela Apple, está a inclusão do scanner LiDAR nas versões Pro e Pro Max. A tecnologia, velha conhecida de áreas como geologia e arqueologia, foi incluída no smartphone para agilizar o foco da câmera e impulsionar o uso da realidade aumentada. E o Snapchat será um dos primeiros aplicativos a se aproveitar do novo sensor.

Durante o evento de lançamento, a Apple explicou que o LiDAR (Light Detection and Ranging) emite feixes de laser e mede o tempo que leva para ele alcançar os objetos e retornar ao sensor. Dessa forma, ele é capaz de fazer uma leitura tridimensional precisa do ambiente, com as diferentes profundidades, mesmo com pouca luz.

Segundo a companhia, ele permite que o foco automático seja seis vezes mais rápido em situações de pouca luminosidade, mas seu verdadeiro poder está na realidade aumentada. Durante a apresentação, a Apple apresentou como exemplo um filtro de câmera do Snapchat, ainda não lançado, mostrando uma mulher sentada com pássaros virtuais voando em torno dela.

Ao site TechCrunch, o Snapchat, que já é conhecido por seus filtros realistas com o uso da realidade aumentada, confirmou que está preparando o lançamento de filtros exclusivos para o scanner LiDAR dos iPhones Pro e Pro Max.

No vídeo apresentado pela Apple é possível ter uma ideia de como serão as aplicações. Plantas e flores virtuais estão posicionadas perfeitamente sobre os móveis e o chão, parecendo menores no fundo por causa da profundidade. Os pássaros desaparecem quando voam por trás da modelo e até interagem com a sua mão.

A Apple é a primeira empresa do setor a introduzir o LiDAR em dispositivos móveis. Fabricantes de aparelhos Android, como Samsung e Huawei, apostam em outra tecnologia semelhantes, conhecida pela sigla ToF, acrônimo para Time of Flight. Ela opera da mesma maneira que o LiDAR, mas com menos precisão, pois opera com uma emissão de luz, enquanto o LiDAR emite múltiplos feixes de laser. [Foto de capa: Reprodução/Apple]

