Três em cada 100 acreanos foram oficialmente infectados pelo coronavírus

A cada 100 habitantes do Acre, três já apareceram nos boletins epidemiológicos da Secretaria de Saúde (Sesacre) como comprovadamente contaminados pelo novo coronavírus.

Nesta quinta-feira (23), o estado atingiu a marca dos 30 mil infectados oficiais, o que representa 3,3% da população acreana.

PUBLICIDADE

Porém, o número real pode ser maior que o divulgado, uma vez que muitas pessoas são assintomáticas ou sentiram apenas sinais leves e optaram por não procurar as unidades de saúde para a testagem.

Mais de 680 pessoas já morreram de covid-19 no Acre em mais de sete meses de pandemia. Do total de contaminados, 27,8 mil já foram curados da doença.

Outras 2.222 permanecem com o vírus ativo no organismo e podem passá-lo adiante se não tomarem as medidas de isolamento recomendadas pelas autoridades e profissionais de saúde

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários