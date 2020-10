Trio acusado de sequestrar e executar jovem às margens do Acre é julgado nesta quinta

Francimar Conceição da Silva, conhecido como psicopata, Amauri Sandro da Silva Lima, o “vovô do crime”, e John Cleison Rodrigues Ferreira, estão sendo julgados nesta quinta-feira (1), pelo assassinato de Alexandre dos Anjos Magalhães.

A sessão ocorre na 2° Vara do Tribunal do Júri. Os três foram denunciados pelo sequestro e execução de Alexandre dos Anjos. O crime aconteceu em Abril de 2018, às margem do Rio Acre, na região da Praia do Amapá.

Alexandre foi sequestrado no Bairro Taquari e levado para o local do crime. Lá, ele foi julgado pelo Tribunal do Crime e sentenciado à morte. A vítima foi algemada para trás e executada com tiros, a maioria na cabeça.

Francimar Conceição, o psicopata ainda será julgado neste mês pelo triplo homicídio do Taquari, onde duas adolescentes e uma jovem foram executadas.

