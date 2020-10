Trump diz que deixará hospital nesta segunda-feira

Trump, que na sexta-feira anunciou ter sido diagnosticado com coronavírus e foi internado no Centro Médico Militar Walter Reed, nos arredores de Washington, no mesmo dia, disse que deixará as instalações às 18h30 (19h30, pelo horário de Brasília).

“Sairei do grande Centro Médico Walter Reed às 18h30. Estou me sentindo muito bem! Não tenham medo da Covid. Não a deixem dominar sua vida. Desenvolvemos, sob o governo Trump, alguns medicamentos e conhecimento realmente fantásticos. Me sinto melhor do que há 20 anos”, disse ele no Twitter.

Trump, de 74 anos, teve febre alta e recebeu oxigênio suplementar depois que o nível de oxigênio em seu sangue diminuiu na sexta-feira, de acordo com Sean P. Conley, o médico oficial da Casa Branca. Médicos o estão tratando com dexametasona, um esteroide que normalmente é usado nos casos mais graves.

Trump relutou em ir ao hospital na semana passada e está ansioso para sair, disse uma fonte a par da situação à Reuters mais cedo nesta segunda-feira.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020