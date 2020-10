TV Globo revê escalação de próximas novelas e troca atores; covid seria principal motivo

Quem não mora no Rio de Janeiro precisa ficar confinado num hotel antes do começo das gravações e o custo aumenta demais – fora a questão da segurança

As produções das próximas novelas da Globo estão revendo toda a escalação dos atores e alterando o elenco. Tudo porque a emissora quer evitar atores que não morem na capital fluminense em suas próximas novelas.

É que quem não mora no Rio de Janeiro precisa ficar confinado num hotel antes do começo das gravações e o custo aumenta demais – fora a questão da segurança, que é o mais importante. Quem se encaixa nesse quadro, tem contrato por obra. Porém, quem ainda não assinou está sendo dispensado dos trabalhos.

Já quem tem contrato fixo e mora fora do Rio só vai ser mantido se o personagem for muito importante e se não for do grupo de risco. Como é o caso de Irandhir Santos, que está no elenco principal de “Amor de mãe”. [Foto de capa: Divulgação/Globo]

