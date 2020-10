Vanda Milani garante apoio para estruturação de Conselhos Tutelares em quatro municípios do Acre

Para a parlamentar, o apoio faz parte do compromisso de fortalecer a política de atenção às crianças e adolescentes mais necessitados no Estado

A deputada federal Vanda Milani garantiu na manhã desta terça-feira (13) em seu gabinete, em Brasília, apoio para estruturação dos Conselhos Tutelares dos municípios de Senador Guiomard, Epitaciolândia, Acrelândia e Rio Branco. Ela despachou com a secretária de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres, Ana Paula Lima.

“A estruturação dos conselhos tutelares garante o atendimento integral de meninos e meninas em situação de vulnerabilidade” disse Vanda.

Para a parlamentar, o apoio faz parte do compromisso de fortalecer a política de atenção às crianças e adolescentes mais necessitados no Estado, setor que há mais de 6 anos encontra-se com suas estruturas e equipamentos defasados dificultando a agilidade do atendimento das demandas.

“Sei da importância da estruturação dessa rede de proteção para a garantia de direitos. Esses conselhos sofrem com uma realidade bem longe daquela idealizada pela legislação, falta estrutura e integração dos atores que fazem parte da rede de proteção” acrescentou a parlamentar.

Para a secretária Ana Paula Lima, o apoio da deputada é fundamental para ajudar no cumprimento da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente.

“A deputada Vanda assumiu compromisso com a rede de proteção do estado e vai destinar recursos importantes que somados a outros esforços vão ajudar na defesa dos direitos da criança e do adolescente em todo o estado” disse Ana Paula Lima.

