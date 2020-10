Vanda Milani mantém intensa agenda em favor dos municípios acreanos

Vanda Milani reiterou que “todos os esforços realizados em Brasília fazem parte do meu compromisso em atender as reivindicações e necessidades de toda a comunidade acreana”

Em sua estada em Brasília, a deputada Vanda Milani (Solidariedade )manteve uma concorrida agenda política em busca de recursos para benefício de todo o Acre. Nesta terça-feira (13) a parlamentar esteve no Palácio do Planalto onde obteve a garantia da liberação de R$ 5 milhões, em recursos extraordinários, para a construção de 250 poços semi-artesianos para zona rural-entorno da BR-364- nos municípios de Feijò, Tarauacá, Manuel Urbano e ainda Xapuri, no vale do Acre.

A parlamentar assegurou ainda verba para a construção da ponte do ramal Tocantins , no município de Porto Acre, reivindicação antiga que vai beneficiar os moradores de uma área densamente povoada, que na época invernosa enfrentam enormes dificuldades de mobilidade e acesso para a trafegabilidade no transporte e comercialização da produção local. A ponte ,segunda a parlamentar, vem contribuir definitivamente para o progresso e desenvolvimento local em benefício de todos os moradores. A deputada garantiu ainda recursos para a acessibilidade do Instituto Santa Juliana, no município de Sena Madureira, um dos primeiros centros de educação do Acre, verdadeiro símbolo do município .Em seguida, Vanda Milani se dirigiu à Funasa a fim de assegurar a estruturação e implantação dos referidos projetos.

Educação

Nesta quarta-feira(14), a deputada acompanhou o governador Gladson Cameli,o secretário de Estado de Educação, Mauro Sérgio Cruz, e parte da bancada federal acreana para uma audiência com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Na pauta, a solicitação para financiamento e implantação de 5 escolas indígenas com internet, ocasião em foi apresentado um vídeo do projeto. Na reunião, foi solicitada ainda, pelo governador Gladson Cameli-e referendado por todos- a implantação, no Acre, de uma faculdade estadual para formação de professores para atendimento da demanda da rede pública de ensino no Estado. No final de seu trabalho político esta semana na capital federal, Vanda Milani reiterou que “todos os esforços realizados em Brasília fazem parte do meu compromisso em atender as reivindicações e necessidades de toda a comunidade acreana”.

