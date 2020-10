Vasco perde por 2 a 1 para o Corinthians na estreia do técnico Ricardo Sá Pinto

Time mostra pequena melhora com novo técnico, mas sofre quinta derrota seguida no Campeonato Brasileiro

Há motivos para acreditar numa melhora do Vasco no Campeonato Brasileiro. Não foi o resultado da partida desta quarta-feira (20) que mostrou isso, definitivamente. Afinal, a derrota por 2 a 1 para o Corinthians, em termos de classificação, foi terrível — manteve a equipe bem próxima da zona de rebaixamento, sem vencer há nove partidas na temporada, agora atrás do rival paulista.

O fio de esperança passa pela atuação da equipe sob o comando de Ricardo Sá Pinto. Longe de primorosa, mas melhor do que vinha sendo mostrado antes.

A pequena evolução passa pela mão do técnico na medida em que ele conseguiu trazer um ânimo novo à equipe. Conseguiu também encontrar bons posicionamentos em campo para Carlinhos e Talles Magno. O meia jogou como liberdade para criar e foi bem. Talles jogou mais perto da área e também correspondeu — foi dele o passe para o gol de Lucas Ribamar.

Se for levado em consideração os desfalques de Benítez e Cano, o desempenho é ainda mais elogiável no setor ofensivo. Até porque, defensivamente, a equipe foi inconstante demais. Cayo Tenório penou na marcação, mostrou nervosismo e falhou no lance em que o Corinthians abriu o placar, com Mantuan, no primeiro tempo.

Depois do intervalo, o Vasco voltou melhor. Pressionou menos na afobação e mais com algumas boas trocas de passe. Leonardo Gil estreou e mostrou qualidades, o que também reforça a ideia de que é possível melhorar, apesar do momento complicadíssimo, a uma posição dos quatro últimos colocados.

Lucas Ribamar empatou com um gol de calcanhar. Antes já havia acertado o travessão. Vinicius também perdeu ótima oportunidade. Com o jogo aberto, veio o gol da vitória do Corinthians, com Everaldo, que contou com o desvio da bola na defesa para matar qualquer chance de Fernando Miguel. [Foto de capa: Agência O Globo]

