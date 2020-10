Vídeo: Bando de macacos se une para enfrentar jiboia faminta e salvar filhote; assista

Imagens de um comportamento surpreendente de um grupo de macacos-prego-de-cara-branca foram registradas por pesquisadores da Universidade de Tulane, nos EUA, durante expedição no Parque Nacional Santa Rosa, na Costa Rica. O vídeo mostra o momento em que o bando se une para salvar a vida de um filhote do ataque de uma jiboia faminta.

Segundo informações da revista Scientific Reports, onde os atropólogos publicaram o estudo realizado sobre espécie de macaco, o comportamento em defesa de um integrante do bando e confronto com um potencial predador é bastante raro.

PUBLICIDADE

No vídeo, é possível ver o momento em que o jovem macaco acaba cruzando o caminho de uma jiboia constritora e é abocanhado. Na sequência, todos os outros integrantes do bando se unem para resgatá-lo, em um coordenado trabalho em equipe.

Ainda de acordo com a publicação, o macho alfa e duas fêmeas adultas foram os responsáveis por iniciar o ataque ao réptil, utilizando mordidas e golpes com as patas, até conseguirem fazer com que a predadora soltasse a jovem vítima. Na sequência, o grupo segue fazendo barulhos e gestos para espantar a cobra do local. [Foto de capa: Reprodução/Twitter]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários