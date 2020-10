Vitão surge constrangido ao lado de rapazes dizendo “meu casal”; veja vídeo

A frase teria sido dita pelo cantor em uma publicação de Luísa Sonza e Whindersson Nunes, antes do casal anunciar a separação em abril

O cantor Vitão virou assunto nas redes sociais nesta segunda-feira (12/10) após surgir em um vídeo com rapazes dizendo “meu casal” ao posarem com o músico. Os fãs não gostaram nada da brincadeira e subiram a tag “Vitão merece respeito” para os trending topics do Twitter.

Nas imagens, o cantor fica visivelmente constrangido e logo se afasta dos rapazes após o comentário. PUBLICIDADE Veja: #VITAOMERECERESPEITO Mas na vez do Whindersson ninguém respeitou…#MeuCasal pic.twitter.com/1fCaZPeOd1 — Toti ᶜʳᶠ (@ThomasOlegario) October 12, 2020 A frase teria sido dita pelo cantor em uma publicação de Luísa Sonza e Whindersson Nunes, antes do casal anunciar a separação em abril deste ano. A cantora afirmou que a imagem do é falsa.

