Acidente entre caminhão-tanque que saiu do AC e carro toureiro deixa um ferido na BR-364

Um acidente na BR-364, em Rondônia, deixou um caminhão-tanque com a frente completamente destruída. As imagens impressionam. Segundo informações repassadas ao ContilNet por uma testemunha, o veículo bateu na traseira de um carro toureiro.

Não se sabe se o automóvel estava parado na estrada ou trafegava em baixa velocidade.

No entanto, apesar do potencial de gravidade do acidente, o motorista do caminhão sofreu apenas algumas escoriações na perna e está bem. Não se sabe o estado de saúde do condutor do toureiro, porém imagens do veículo após o ocorrido não apontam para possibilidade de ferimentos graves.

O caminhão-tanque teria saído de Brasileia.

