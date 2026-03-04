Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na manhã desta quarta-feira (4), na Estrada do Aviário, em Rio Branco.

De acordo com informações preliminares, a colisão aconteceu nas primeiras horas do dia e chamou a atenção de quem passava pelo local. Apesar do impacto entre os veículos, não há registro de feridos até o momento.

LEIA TAMBÉM: Defensor público sofre acidente e capota caminhonete em rodovia no interior do Acre

Ainda não foram divulgadas as circunstâncias do acidente nem as possíveis causas da batida. O trânsito na região chegou a ficar parcialmente lento logo após a colisão.