04/03/2026
ContilPop
Carro e motocicleta se envolvem em acidente na manhã desta quarta, na Estrada do Aviário

Colisão foi registrada na manhã desta quarta-feira (4) e não deixou feridos

Foto: Reprodução

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na manhã desta quarta-feira (4), na Estrada do Aviário, em Rio Branco.

De acordo com informações preliminares, a colisão aconteceu nas primeiras horas do dia e chamou a atenção de quem passava pelo local. Apesar do impacto entre os veículos, não há registro de feridos até o momento.

Ainda não foram divulgadas as circunstâncias do acidente nem as possíveis causas da batida. O trânsito na região chegou a ficar parcialmente lento logo após a colisão.

