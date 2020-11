Acidente entre carro e moto na estrada de Porto Acre deixa motociclista em estado grave

O motociclista bateu a cabeça no para-brisa do carro e foi arremessado a uma longa distância

Um motociclista identificado apenas como Abrahão foi vítima de um grave acidente de trânsito na noite deste domingo (8), no km 2 da Rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o homem trafegava sentido Porto Acre a Rio Branco em sua motocicleta modelo Titan 125 Fan de cor preta, quando invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um carro modelo Classic de cor preto.

Com o impacto, Abrahão bateu a cabeça no para-brisa do carro e foi arremessado a uma longa distância. O motorista do veículo, que não foi identificado, havia acabado de sair de uma igreja com a esposa e teve um pequeno corte na cabeça. A mulher não ficou ferida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, realizou os primeiros atendimentos e enviou o motociclista ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave.

Uma irmã do motociclista disse que Abrahão passou a tarde toda bebendo quando decidiu ir para casa. Ela disse ainda que sentia culpada pelo acidente, por ter deixado o irmão ir sozinho.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) isolou a área para a chegada da perícia e após os procedimentos tanto o veículo quanto a moto foram removidos por um guincho para o pátio do Detran por não está licenciada.

