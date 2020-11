Adolescente de 13 anos é baleado por dupla em motocicleta na Sobral

Após a ação, os criminosos fugiram do local e não foram localizados pela polícia

Um adolescente de 13 anos foi baleado na perna na noite deste domingo (8), enquanto caminhava na rua São Pedro, no bairro Bahia Nova, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o passageiro, em posse de uma arma de fogo, efetuou vários tiros contra o rapaz. Um dos disparos acertou a perna esquerda do adolescente. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o adolescente ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

