Afastado de cargo, Giordane Dourado critica poluição com santinhos em ruas de Rio Branco

O ex-juiz eleitoral Giordane Dourado, afastado após decisão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) – a partir do entendimento de que a ligação de sua esposa com a campanha do candidato à Prefeitura de Rio Branco, Roberto Duarte (MDB), poderia interferir negativamente no pleito -, usou as suas redes sociais para criticar a poluição com propaganda eleitoral nas ruas da Capital, neste sábado (7).

Na postagem, o jurista colocou uma foto da Avenida Ceará repleta de santinhos espalhados. De acordo com ele, a situação é inaceitável.

“Esse tipo de poluição com a propaganda eleitoral é inaceitável”, escreveu.

“Quando estava nas ruas fiscalizando, era um dos ilícitos que tentávamos prevenir”, continuou.

Giordane foi afastado no último dia 16 de outubro.

