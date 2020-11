Anitta manda recado a Constantino: “Alívio saber que não tenho seu respeito”

Anitta e Rodrigo Constantino continuaram a troca de farpas via redes sociais. Por causa de um comentário que lhe custou o emprego na rádio Jovem Pan, o jornalista foi criticado pela cantora, conhecida por defender os direitos das mulheres. O comentário de Constantino foi dado na rádio sobre o caso Mari Ferrer, em que a influenciadora digital teria sido humilhada no julgamento de um estupro do qual foi vítima.

O jornalista rebateu as críticas por causa dos comentários de que ele puniria a própria filha na mesma situação, caso ela fosse estuprada estando bêbada numa festa, dizendo que não respeita Anitta “como ‘pensadora’ nem como mulher, e todo meu esforço ao educar a minha filha é justamente para ela ser o seu oposto. Tenho tido muito sucesso”.

Olha, não te respeito como “pensadora” nem como mulher, e todo meu esforço ao EDUCAR a minha filha é justamente para ela ser l seu OPOSTO. Tenho tido muito sucesso… pic.twitter.com/0C02TJThVB — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) November 5, 2020

A cantora não deixou por menos e, na noite da última quarta-feira (4), rebateu. “Que alívio saber que não tenho seu respeito. Se você me admirasse, eu precisaria rever todos os meus conceitos e ver onde errei. Torço muito pra que sua filha seja realmente como você acha que ela é, e que seja por vontade própria”, escreveu.

rezando pra que ela seja do seu agrado por vontade própria pra sempre. Desejar a liberdade e não poder ter é a coisa mais terrível que existe. E tomara que o destino nunca faça ela passar por tremendo horror. Ir pra casa sabendo que não pode contar com o pai seria terrível. — Anitta (@Anitta) November 5, 2020

Anitta ainda diz que teve “colegas que eram deixadas na porta da escola pelo pai. Uniforme todo fechado. Saia abaixo do joelho. Quando o pai saía da vista, ela abria a blusa, enrolava a saia até ficar curta, pegava os cigarros que dava pras amigas guardarem pra ela… por medo do pai conservador”, e voltou a desejar que a filha de Constantino fosse do jeito que é por opção própria. [Capa: Reprodução/Instagram]

