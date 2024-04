Na gravação, feita na terça-feira (23/4), um rapaz mostra a influenciadora andando ao lado do homem e brinca com a situação. “O Belo perdeu, ó a Gracyanne ali”, diz ele que, em seguida, canta uma música do cantor.

Gracyanne compartilha música romântica nas redes sociais: “Saudade”

Gracyanne Barbosa desabafou através de uma música nas redes sociais, na noite de quarta-feira (24/4). Após responder alguns seguidores sobre o término do casamento com Belo e chorar bastante, a musa fitness encerrou o dia com uma canção sobre separação e saudade.