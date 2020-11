Após cinco dias de apagão no Amapá, energia começa a voltar em bairros de Macapá e Santana

Quase 90% da população do Amapá – cerca de 765 mil pessoas – ficou sem energia elétrica na terça-feira (3). Um incêndio atingiu a principal subestação do estado, que alimenta 13 das 16 cidades amapaenses. Com a falta de eletricidade, houve problemas no fornecimento de água potável e ainda falhas nas telecomunicações, além de filas nos postos de combustíveis e prejuízos ao comércio.

PUBLICIDADE

Apesar do retorno do serviço na maior parte das regiões da capital, na Zona Oeste a energia ainda não havia voltado no início da manhã. No Conjunto Macapaba, na Zona Norte, chegou eletricidade, mas o fornecimento foi suspenso novamente. Também em Santana, os moradores afirmaram que estavam sem energia.

O Ministério de Minas e Energia (MME), que lidera os serviços de retomada da energia no estado, previa ter fornecimento para até 70% do estado nesta madrugada. Na sexta-feira (6), um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou com equipamentos para ajudar nesse retorno.

Em nota na manhã deste sábado, o MME informou que concluiu os reparos em um dos transformadores da Subestação Macapá, o que permitiu o início gradativo do atendimento aos consumidores amapaenses. Ainda de acordo com o MME, até 9h30, 33% da carga típica para o horário estava sendo atendida.

A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), que acompanha o processo e faz a distribuição da energia no estado, informou que iria se posicionar às 10h.