Após vitória, presidente do Chile é o primeiro líder da América Latina a conversar com Biden

O presidente chileno, Sebastián Piñera, foi o primeiro líder da América Latina a congratular, por telefone, Joe Biden, vencedor da eleição presidencial nos EUA. Na conversa, o democrata expressou sua vontade de ajudar a região a superar a crise decorrente da pandemia do novo coronavírus, além de, no caso do chileno, falar em sua vontade de estreitar os laços com Santiago.

Biden, que derrotou Donald Trump na votação do dia 3 de novembro, também mencionou o recente plebiscito que aprovou a convocação de uma Assembleia Constituinte para redigir uma nova Constituição no Chile, uma escolha apoiada por quase 80% dos chilenos no fim do mês passado. Para ele, foi uma iniciativa no sentido de “atualizar a Carta Magna de forma a conduzir a uma democracia mais forte e igualitária”.

O democrata afirmou defender o fortalecimento das instituições regionais para enfrentar aqueles que delimitam como principais desafios à imigração, temas globais e as mudanças climáticas, questão que deve ser um dos pilares de seu governo.

Além de Piñera, Biden recebeu nesta terça telefonemas do premier israelense, Benjamin Netanyahu, do premier indiano, Narendra Modi, e do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

Por outro lado, Joe Biden ainda não recebeu qualquer tipo de comunicação, seja por telefone, telegrama ou postagem em rede social, dos líderes da Rússia, Vladimir Putin, México, Andrés Manuel López Obrador, Coreia do Norte, Kim Jong-un, e do Brasil, Jair Bolsonaro. [Capa: Marcelo Segura/AFP]

