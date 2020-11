Assaltante invade fazenda no AC e obriga criança de 3 anos a beijá-lo na boca

William Moreno de Castro, de 28 anos, e Isaías Firmino Bezerra Júnior, de 19, foram presos após invadirem uma fazenda na tarde desta quarta-feira (4), no Ramal do Terçado, na zona rural de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações do 8° Batalhão da Polícia Militar, os bandidos fizeram duas crianças, dois adolescentes e dois adultos reféns em uma fazenda no ramal. Entre as vítimas, estava uma criança de 3 anos que, segundo a família, foi obrigada a beijar a boca do assaltante William Moreno durante a ação criminosa.

PUBLICIDADE

Após o roubo, os bandidos fugiram com vários objetos da casa em um carro modelo Nissan de cor prata. A PM foi informada que os assaltantes estavam trafegando pelo ramal e conseguiu encontrar os bandidos no veículo. Os policiais tentaram se aproximar para fazer uma abordagem, mas os criminosos atiraram contra os agentes e depois fugiram.

Ainda segundo a PM, o policiamento no ramal foi reforçado e três barreiras foram montadas. Em um dos bloqueios, Isaías e William tentaram passar, mas foram reconhecidos e novamente trocaram tiros com a PM. William acabou sendo baleado na perna e Isaías foi preso. As armas utilizadas pelos criminosos também foi apreendida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou William ao Hospital João Câncio Fernandes, mas devido à gravidade do ferimento, o bandido foi transferido ao pronto-socorro de Rio Branco.

Após a prisão, Isaías foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, para que fossem tomadas as medidas cabíveis. William segue no hospital da capital. O veículo utilizado pelos criminosos permaneceu no ramal, pois não havia guincho para rebocar o carro.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários