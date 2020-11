Um bebê de um ano e sete meses morreu afogado, na tarde desta quinta-feira (26), em uma piscina infantil de um clube em Ipatinga, em Minas Gerais. O estabelecimento decretou luto e informou que não abrirá as portas nesta sexta-feira (27) devido à tragédia.

“O salva-vidas do clube iniciou os primeiros-socorros imediatamente, tendo sido chamado o Corpo de Bombeiros Militar para dar continuidade aos procedimentos e encaminhar a criança para o Pronto Socorro do Hospital Márcio Cunha”, diz o texto enviado ao jornal O Tempo.

A criança foi atendida por uma unidade do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), mas não resistiu e sofreu uma parada cardiorrespiratória por conta do afogamento.

“A Usipa (nome do clube) ainda acompanhou a mãe durante todo o atendimento da criança no hospital e se solidariza com a família neste momento de dor. Retomaremos nossas atividades no sábado (28), a partir das 8h”, lamenta o clube.