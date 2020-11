“Bocalom herdará contas saneadas graças a Socorro Neri”, diz deputado Alan Rick

O deputado federal Alan Rick (DEM), que apoiava a reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB), derrotada neste domingo (29), disse que o candidato eleito Tião Bocalom (PP) herdará um município com as contas em dias graças à atual prefeita. Neri encerra seu mandato no dia 31 de dezembro.

O democrata parabenizou o futuro prefeito de Rio Branco pela vitória e se colocou à disposição para ajudar a solucionar os desafios. Leia a íntegra:

“Parabéns ao prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom, pela vitória conquistada neste domingo, no 2° turno das eleições.

A partir de 1° de janeiro será o prefeito de toda população. Terá uma grande responsabilidade. Herdará um município com as contas saneadas, graças ao trabalho da atual prefeita Socorro Neri.

Terá também muitos desafios que buscaremos ajudar a solucionar. Há muito o que fazer pela infraestrutura urbana, com ênfase no calçamento, pavimentação de ruas e drenagem nos bairros de Rio Branco.

Terá a chance de fazer muito pelos ramais da capital como prometeu em campanha.

Outra demanda é buscar a reorganização do trânsito no centro da cidade com projetos modernos de mobilidade que facilitem a vida do cidadão – motorista, usuário do transporte público e pedestres.

Há muitos outros desafios: construção de creches e reforma de escolas, valorização do professor da rede pública, manutenção em dia das unidades básicas de saúde pra não deixar faltar médicos, enfermeiros e remédios.

Quero parabenizar a prefeita Socorro Neri pela gestão séria e comprometida com as demandas da população. Acabou a eleição e é preciso que os adversários dela reconheçam a boa herança que ela deixará em várias áreas da gestão municipal.

Que Deus abençoe a Socorro e sua família para que ela conclua seu mandato com a competência e equilíbrio que lhe são intrínsecos.

Que Deus abençoe o Bocalom para que possa trazer as respostas que a população espera e faça um trabalho que ajude a melhorar a vida do povo de Rio Branco.”

