Cadela rouba a cena ao invadir pista durante treinos da F1

Após ser retirada do circuito, a cadelinha virou assunto entre os pilotos

A Fórmula 1 foi palco de grandes destaques neste final de semana.

Um deles aconteceu na última sexta-feira (27): uma cadelinha, de aproximadamente 3 a 5 anos, invadiu a pista durante a fase de treinos do GP de Bahrein.

Sem microchip, ela foi resgatada do circuito por profissionais. Fora de risco, ela foi enviada para o grupo Bahrais Rescues, onde está sob cuidados da ONG BSPCA.

Depois de toda a tensão, a cadelinha virou assunto entre os pilotos. Ao saber da presença dela na pista, Lewis Hamilton disparou:

“Espero que não seja Roscoe”, disse ele, referindo-se ao seu cão. Já Sebastian Vettel cantou “Who let the dogs out?”, sucesso do grupo Baha Men.

