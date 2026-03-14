Guerra no Oriente Médio leva F1 a cancelar GPs do Bahrein e da Arábia Saudita

A Fórmula 1 anunciou que os Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita, previstos para abril, não serão realizados. A decisão foi divulgada pela própria categoria neste sábado e ocorre em meio à escalada do conflito no Oriente Médio.

Segundo a organização, após avaliações internas e consultas com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e os promotores locais, concluiu-se que não há condições para a realização das etapas neste momento.

O cancelamento ocorre em meio à crise regional provocada pela guerra entre Estados Unidos e Irã, que elevou o nível de tensão no Oriente Médio nas últimas semanas e gerou impactos em mercados globais e no setor de energia.

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De acordo com a Fórmula 1, alternativas para substituir as corridas foram analisadas, mas a categoria decidiu não incluir novas provas no calendário de abril.

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April

Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled

While alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn

— Formula 1 (@F1) March 14, 2026 Além das etapas da Fórmula 1, também foram canceladas as rodadas previstas para o mesmo período nas categorias de base, como Fórmula 2, Fórmula 3 e F1 Academy.

O presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirmou que a decisão foi difícil, mas necessária diante do cenário atual na região. Segundo ele, a prioridade foi considerar a situação no Oriente Médio antes de manter as corridas programadas.

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O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, também destacou que a entidade prioriza a segurança de equipes, profissionais e demais envolvidos no campeonato.

Apesar do cancelamento das provas em abril, organizadores e autoridades locais afirmaram que esperam receber novamente a categoria assim que as condições permitirem.

O Bahrein e a Arábia Saudita se tornaram etapas importantes no calendário recente da Fórmula 1, com corridas realizadas no circuito de Sakhir e nas ruas de Jeddah, respectivamente. As provas costumam abrir a temporada ou ocorrer nas primeiras etapas do campeonato.