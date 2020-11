Candidatos não comparecem à posse e Cameli cancela nomeações de professores

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), o governador Gladson Cameli tornou sem efeito mais de 20 nomeações para cargos de professor da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Os nomeados são referentes ao resultado final do concurso público para a formação de cadastro de reserva da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), homologado pelo Edital nº 023 SGA/SEE, de 22 de julho de 2019.

De acordo com o governo, os candidatos tiveram os nomes publicados no dia 1º de setembro de 2020, no entanto, os nomeados mencionados não tomaram posse no prazo estabelecido.

Confira a lista clicando aqui.

