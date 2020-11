Cliques da coleção Iasmyne Louise da Ótica Moderna na coluna da Márcia

LANÇAMENTO DE COLEÇÃO

Empresária Zayra Ayache, na noite da quarta, 11, armou nos domínios de sua Ótica Moderna, grande lançamento da Coleção Iasmyne Louise com super novidades, peças extremamente lindas e com o toque de modernidade que você já conhece.

*O evento contou com a presença da modelo acreana Iasmyne Sampaio que reside na Europa e que passa temporada na terrinha. Confiram os cliques sob as lentes de Victor Machado.

NOVOS FILMES

Para quem ama filmes de terror e entrando no clima da sexta-feira, 13, o cinema do Via Verde Shopping, estreia o “3° Andar – Terror na Rua Malasaña, Possessão e Jovens Bruxas – Nova Irmandade”.

PUBLICIDADE

VAMOS VACINAR

Olha que bacana!. Neste sábado, 14, a Secretaria de Saúde do Estado em Parceria com o município de Rio Branco estará realizando ação de Vacinação, no pátio da Paróquia Santa Inês, das 8h às 15h, Vacinação contra Poliomielite de 1 a 5 anos de idade;Vacinação contra o Sarampo de 20 a 49 anos;

Multivacinação para crianças e adolescentes de 0 a 15 anos de idade.

Vamos lá pessoal! Não vamos deixar as doenças entrarem em nosso Estado!!! Não precisa nem sair do seu carro!!!

Advogado Marcus Vinicius Silva e sua Carol Lopes, aproveitaram o feriado do dia 2, e curtiram a cidade de Anápolis revendo a irmã, Caroline, as sobrinhas Luisa e Júlia e o primo Alexandre Paiva.

TÁ CHEGANDO A HORA!

Será dia 14 de dezembro, transmitida pelo canal no Youtube e redes sociais do MPAC , a 11ª edição do Prêmio de Jornalismo do MPAC

*O concurso, que este ano tem como tema “O papel do MP no combate ao coronavírus” contemplará trabalhos veiculados por web sites, jornais e emissoras de rádio e televisão e também nas mídias sociais, de 17 de março a 30 de novembro de 2020 e podem participar profissionais e acadêmicos de comunicação.

NOVIDADES

Entre as novidades desta edição está a inclusão de novas mídias, como podcasts e trabalhos publicados em redes sociais, com o intuito de adequar a premiação às novas formas de fazer jornalismo.

*Pela primeira vez, acadêmicos de Jornalismo, como também de Publicidade, que antes ganhavam troféu e certificado, também irão receber prêmios em dinheiro, no valor de R$ 1 mil.

****

As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de novembro, no site premiodejornalismo.mpac.mp.br/, lá os interessados encontram a ficha de inscrição e o regulamento.

PREMIAÇÃO

Os prêmios variam de R$ 5 mil a R$ 3 mil para profissionais.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários