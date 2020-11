Com aumento de casos de covid no AC, Educação adia mais uma vez início das aulas presenciais

Os alunos do último ano seriam contemplados com as aulas presenciais por conta da preparação para o Enem

Mesmo com um decreto publicado pelo Governo do Estado autorizando o retorno às aulas para alunos do 3º ano do Ensino Médio, no último dia 16 de novembro, a Secretaria Estadual de Educação e Esporte (SEE) resolveu adiar mais uma vez a data de início.

Por conta do aumento de casos de coronavírus em todo o Acre, as aulas permanecem à distância pela televisão, rádio e internet.

PUBLICIDADE

“Havia a previsão de retorno para dezembro, no entanto com o aumento dos casos estamos repassando”, disse o secretário Mauro Sérgio.

Para ele, ainda não há uma data certa, mas disse à reportagem do ContilNet que um planejamento está sendo elaborado com as equipes.

“Em breve, informaremos algo sobre o retorno”, finalizou.

Os alunos do último ano seriam contemplados com as aulas presenciais por conta da preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Foto de capa: Secom

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários